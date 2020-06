Unterföhring (ots) - 18. Juni 2020. ProSieben lädt seine Zuschauer am Samstag, 20. Juni 2020, kurzfristig zum Themenabend "Rassismus in den USA". Den preisgekrönten US-Spielfilm "The Hate U Give" zeigt ProSieben um 20:15 Uhr. Im Film geht es um Polizeiwillkür in den USA - ähnlich wie bei der Tötung von George Floyd. Im Anschluss um 23:00 Uhr berichtet ProSieben in der Dokumentation "Black Lives Matter? - Reise in ein gespaltenes Land" über die Situation in den USA. Warum wurde ausgerechnet aus dem Land der Einwanderer ein Negativbeispiel für Rassismus und Polizeigewalt?ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "'The Hate U Give' ist ein beeindruckender Film, der leider zu gut in die aktuelle Zeit passt. Sehr realistisch, traurig - aber gleichzeitig lösungsorientiert. Mit der Doku bieten wir insbesondere unseren jungen Zuschauern einen nachdenklichen Fernsehabend zum Thema Rassismus."Das Drama "The Hate U Give" In "The Hate U Give" wird die 16-jährige Afroamerikanerin Starr (Amandla Stenberg) Augenzeugin, als ihr Sandkasten-Freund Khalil (Algee Smith) bei einer grundlosen Verkehrskontrolle von einem weißen Polizisten erschossen wird. Der Vorfall führt zu Protesten in der afroamerikanischen Gemeinschaft - zunächst friedlich und dann mit zunehmender Gewalt auf beiden Seiten ...ProSieben zeigt "The Hate U Give" am Samstag, 20. Juni 2020, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere. Im Anschluss läuft die ProSieben-Dokumentation "Black Lives Matter? - Reise in ein gespaltenes Land" um 23:00 Uhr.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Communications & PR News, Sports,Factual & Fiction Nadja Schlüter Tel. +49 (89) 9507-7281Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.comBildredaktionAlexandra Schmitt Tel. +49 (89) 9507-1322 Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4627240OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell