Baden-Baden (ots) -Hans-Jochen Wagner in der realsatirischen Komödie über einenFinanzmarktbetrüger großen Stils / Gefolgt von der Dokumentation "BigManni - Big Money"Unterhaltsam, entlarvend und nach einer wahren Geschichte erzähltder Fernsehfilm "Big Manni"(Polyphon Pictures im Auftrag von SWR undARD Degeto) vom Aufstieg eines Unternehmers, der einen der größtenWirtschaftsskandale der Nachkriegsgeschichte auslöste. Hans-JochenWagner spielt diesen Unternehmer, dessen Firma sich aus dem Nichtsheraus zu einer immer größeren Luftnummer entwickelt und geschicktden blinden Ehrgeiz von Bankern und Politikern nutzt, die ihre Chancesehen, endlich auch am ganz großen Rad zu drehen.Im Anschluss fragt die SWR Dokumentation "Big Manni - Big Money.Die wahre Geschichte eines Milliardenbetrugs" danach, wie ManfredSchmider es im realen Fall Flowtex schaffte, Finanzmarkt, Politik unddie Öffentlichkeit an Dinge glauben zu lassen, die es gar nicht gab.Schmider, der nach Verbüßen einer langjährigen Haftstrafe sein altesLeben hinter sich gelassen hat, steht darin Rede und Antwort überAufstieg und Fall von Flowtex.Zum InhaltEttlingen, Mitte der 1980er Jahre. Manfred Brenner, als Herstellervon Fassadenfarbe ein regional erfolgreicher Unternehmer, hat geradeein kleines Tief. Aber mit seiner neu gegründeten Firma Flowtex,davon ist Brenner überzeugt, wird er den großen Durchbruch schaffen.Neuartige Horizontalbohrsysteme sollen den Bau vonVersorgungsleitungen im Untergrund revolutionieren. Doch der großeErfolg bleibt länger als erwartet aus. Manfred Brenner spielt aufZeit - und es klappt. Er arbeitet mit Bohrsystemen und Aufträgen, diegar nicht existieren, häuft Kredit auf Kredit und Leasingvertrag aufLeasingvertrag. Er setzt Charme und Überzeugungskraft ein, und langeZeit bemerkt niemand, dass Brenner mit wenigen Helfern und vielengefälschten Unterlagen ein betrügerisches Firmenkonsortium aufbaut.Inzwischen führt er ein Leben auf großem Fuß. Beziehungen zuregionalen Politikern werden gepflegt, Banken, Leasinggesellschaftenund Wirtschaftsprüfer hofieren ihn. Vorbehalte von Finanzbeamten undWirtschaftskriminalisten werden von Brenners hochrangingen Gönnernausgebremst. Einzig Kommissar Bärlach, ein früherer Klassenkamerad,lässt nicht locker und sucht nach Beweisen für Manfred BrennersScheingeschäfte.Produktion"Big Manni" ist eine Produktion der Polyphon Pictures im Auftragdes SWR und der ARD Degeto. Das Drehbuch schrieben Johannes Betz undJürgen Rennecke, Re-gie führte Niki Stein. "Big Manni - Big Money"von Martina Treuter, Stefan Tiyavor-abun und Cordelia Marsch ist eineProduktion des SWR.Weitere Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführendeLinks unter: http://swr.li/themenabend-big-manniFotos über www.ard-foto.dePressemappe zum Themenabend in der Rubrik "Pressemappen" zumDownload (https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx).Beide Filme stehen im Vorführraum des Ersten zur Ansicht bereit.Pressekontakt Annette Gilcher, SWR, Tel. 07221 929 24016,Annette.Gilcher@SWR.de Grabner|Beeck|Kommunikation GbR, Rolf Grabner,Telefon: (030) 3030630, rg@gb-kommunikation.comOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell