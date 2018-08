Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 4. September2018, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:- Geld frisst Land: Deutschland wird für Gewerbegebietezubetoniert- Straffreies Tierleid: Quälerei in der Massentierhaltung wirdkaum geahndet- Polizeigewalt: Der Apparat mauert - unabhängige Aufklärung fehltModeration: Fritz FreyBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell