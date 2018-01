Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 9. Januar 2018,um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Themen:- Kollegen zweiter Klasse - Warum es in der Arbeitswelt noch immergroße Ungerechtigkeiten gibt- Stau auf den Straßen, Chaos in der Bahn - Wie deutsche Städtekurz vor dem Verkehrskollaps stehen- Behördenwirrwarr - Warum die Terrorabwehr in Deutschland nochimmer versagtModeration: Fritz FreyBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell