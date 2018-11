Mainz/Stuttgart (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 6.November 2018, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgendeBeiträge:- Leben ohne Strom: Hundertausenden wird der Strom abgestellt -mit schlimmen Folgen für die Betroffenen- Drohnen für die Bundeswehr: Hat von der Leyen die Öffentlichkeithinters Licht geführt?- Katastrophale Zustände in griechischen Flüchtlingslagern: Wolandeten die Millionen Hilfsgelder der EU?Moderation: Fritz FreyBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell