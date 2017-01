Mainz (ots) -"Report Mainz" bringt am Dienstag, den 31.1.2017 um 21:45 Uhr imErsten voraussichtlich folgende Beiträge:- Welt ohne Geld: Schleichend verschwindet das Bargeld - Werprofitiert davon?- Höcke und die Nazis: Teile der AfD suchen den Schulterschlussmit Rechtsextremen- Der Feind in Ramstein: Türkische Medien machen Stimmung gegenasylsuchende NATO-SoldatenModeration: Fritz FreyBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell