Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 16. Juni 2020, ab 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:- Mietkürzungen - wie große Unternehmen die Krise auf Kosten von kleinen Vermietern ausnutzen- Stallbrände - wieso jedes Jahr zehntausende Tiere qualvoll verbrennen- Pflege - warum alte und demente Menschen unter Einsamkeit und Isolation leiden- Brutales Vorgehen gegen Flüchtlinge - wie die griechische Küstenwache Menschen in Seenot bringtModeration: Fritz FreyInformationen auch auf: https://www.swr.de/reportBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75892/4624989 OTS: SWR - Das ErsteOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell