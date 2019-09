Mainz (ots) - ACHTUNG: Bitte beachten Sie den um 15 Minuten nachhinten verschobenen Sendebeginn um 22 Uhr!"Report Mainz" bringt am Dienstag, 1. Oktober 2019, ab 22 Uhr imErsten voraussichtlich folgende Beiträge:- Das Phänomen Greta - Wie eine Schülerin die größteKlimaschutzbewegung aller Zeiten auslösen konnte- Alleingelassen in der Psychiatrie - Warum Patientenschutz oftnicht funktioniert - Überstunden für den Chef - Wie Gastronomen mitder Mehrheit ihrer Mitarbeitenden umgehenModeration: Fritz FreyBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell