Die Themen im ARD-Buffet in der KW 48/2019 Moderation: Holger Wienpahl

Baden-Baden (ots) - Montag, 25. NovemberHeute kocht Christina Richon Safranreis mit Trauben und Ei aus dem Ofen.Zuschauerfragen zum Thema: Ratgeberbücher - Geschenkideen für Weihnachten. ZuGast im Studio: Karla Paul, Buchbloggerin Gute Idee: Glamour: Adventskranz mitGlitzerästen. Mit Nadine Weckardt, Floristin 360-Grad-QuizDienstag, 26. NovemberAm Dienstag gibt es im "ARD-Buffet" Rehschnitzel in der Pilzkruste gebraten mitErdfrüchten, am Herd steht Jörg Sackmann. Zuschauerfragen zum Thema: KöstlicheTeepunsch-Rezepte. Zu Gast im Studio: Björn Deinert, Teamaster Gute Idee:Glamour: Grafische Holz-Bäume. Mit Patricia Morgenthaler, Designerin360-Grad-QuizMittwoch, 27. NovemberGenuss aus der Ferne: Kräutercrepes mit Karotten-Grapefruit-Salat. JacquelineAmirfallah zeigt am Mittwoch, wie man das zubereitet. Zuschauerfragen zum Thema:Pflegegradeinstufung - was muss ich beachten? Zu Gast im Studio: Tanja Fröhlich,Pflegeberaterin Gute Idee: Glamour: Adventsidee aus der Dose. Mit AnjaAllwicher, Bloggerin und Wohnberaterin 360-Grad-QuizDonnerstag, 28. NovemberAus Omas Küche: Fischklößchen mit Rote-Bete-Nocken. Otto Koch kocht diesenKlassiker heute. Zuschauerfragen zum Thema: Plätzchen backen. Zu Gast im Studio:Theresa Baumgärtner, Kochbuchautorin Gute Idee: Nikolaus-Karten. Mit MartinaLammel, Designerin 360-Grad-QuizFreitag, 29. NovemberAm Freitag zeigt Sören Anders, wie man Kohlrouladen zubereitet. Zuschauerfragenzum Thema: Leber: Das tut ihr gut! Zu Gast im Studio: Dr. Anne Fleck,Ernährungsmedizinerin Gute Idee: Glamour: Adventsgesteck. Mit Leoni Gehr360-Grad-Quiz