Die Themen im ARD-Buffet in der KW 35/2019 Moderation: Holger Wienpahl

Baden-Baden (ots) - Montag, 26. AugustLust auf Nudel-Gemüseauflauf? Wie man das macht, zeigt am MontagTheresa Baumgärtner. Zuschauerfragen zum Thema: Fake-Onlineshops ZuGast im Studio: Felix Buchmann, Fachanwalt für IT-Recht Gute Idee:Pastelliger Dahlienstrauß. Mit Nadine Weckardt, Floristin 360°-QuizDienstag, 27. AugustHeute gibt es Sonntagshähnchen aus dem Ofen, am Herd steht MartinaKömpel. Zuschauerfragen zum Thema: Hundetraining Zu Gast im Studio:Holger Schueler, Hundetrainer Gute Idee: Schmuck aus Gitarrensaiten.Mit Lisa Vöhringer, Designerin 360°-Quiz Mittwoch, 28. AugustGenuss aus der Ferne: Gemischte Antipasti. Jacqueline Amirfallahzeigt am Mittwoch, wie man das zubereitet. Zuschauerfragen zum Thema:Sichere Geldanlage. Zu Gast im Studio: Annika Peters, FinanzberaterinGute Idee: Letterboard. Mit Lisa Tihanyi, Do-it-yourself-Bloggerin360°-QuizDonnerstag, 29. AugustSo schmeckt Heimat: Kartoffeltaschen mit Kohlrabigemüse. VincentKlink zeigt heute, wie's geht. Zuschauerfragen zum Thema: Wie bleibtweiße Wäsche weiß? Zu Gast im Studio: Achim Wiehle,Reinigungsfachmann Gute Idee: Hunde-Trink-Set für unterwegs. MitMartina Lammel, Designerin 360°-QuizFreitag, 30. AugustAm Freitag zeigt Andi Schweiger, wie man Artischockenvariationenzubereitet. Zuschauerfragen zum Thema: Ausblick IFA: Home Lighting.Zu Gast im Studio: Andreas Reinhardt, ARD-Multimediaexperte GuteIdee: Gesteck mit Gladiolen, Dahlien und Trauben. Mit Andreas Frank,Florist 360°-Quiz