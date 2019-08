Die Themen im ARD-Buffet in der KW 34/2019

Baden-Baden (ots) - Moderation: Evelin KönigMontag, 19. AugustAm Montag gibt es gefüllte Riesenchampignons mitPistazien-Couscous, am Herd steht Christina Richon. Zuschauerfragenzum Thema: Konfitüre selber machen. Zu Gast im Studio: BarbaraBjarnason, Ernährungswissenschaftlerin Gute Idee: GeblümterBilderrahmen im Gipsy-Look. Mit Andreas Frank, Florist 360°-QuizDienstag, 20. AugustLust auf soufflierten Käseschmarren mit Brombeer-Birnenkompott?Wie man das macht, zeigt heute Jörg Sackmann. Zuschauerfragen zumThema: Neues Onlinebanking - so gehts! Zu Gast im Studio: AndreasReinhardt, ARD-Multimedia-Experte Gute Idee: Blumentopf ausHolzperlen. Mit Patricia Morgenthaler, Designerin 360°-Quiz Mittwoch, 21. AugustAm Mittwoch zeigt Jacqueline Amirfallah, wie man Paprikagemüse mitHackbällchen und Reis zubereitet. Zuschauerfragen zum Thema:Stärkende Venencreme. Zu Gast im Studio: Melanie Wenzel,Heilpraktikerin Gute Idee: Makramee-Armband mit Perlen. Mit LiesaKönig, Do-it-yourself-Bloggerin 360°-QuizDonnerstag, 22. AugustSchnitzel mit Kräuterkruste und Tomaten-Zucchinisalat - lecker!Tipps und Tricks für die Zubereitung zeigt heute Otto Koch.Zuschauerfragen zum Thema: Krankenkasse wechseln - so wirds gemacht!Zu Gast im Studio: Peter Springborn, Sozialverband VdK Saarland e.V.Gute Idee: Grafisches Kratzbild aus Acryl. Mit Martina Lammel,Designerin 360°-QuizFreitag, 23. AugustAm Freitag kocht Tarik Rose gerolltes Steak mit gebratenemMangold. Cynthia Barcomi backt Käsekuchen mit Pfirsichen.Zuschauerfragen zum Thema: Vorsicht Kaffeefahrt! Zu Gast im Studio:Maximilian Heitkämper, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. GuteIdee: Festival-Basttasche mit Blüten. Mit Nadine Weckardt, Floristin360°-QuizPressekontakt: Bruno Geiler, Telefon 07221 929-23273,bruno.geiler@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell