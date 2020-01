Die Themen im ARD-Buffet in der KW 2/2020

Baden-Baden (ots) - Moderation: Sebastian MüllerMontag, 6. JanuarLust auf Borschtsch? Wie man das macht, zeigt heute Theresa Baumgärtner. Dazubackt sie einen Dreikönigskuchen. Zuschauerfragen zum Thema: Was tun gegen dasunruhige-Beine-Syndrom? Zu Gast im Studio: Albrecht Vorster, Schlafforscher ander Uni Tübingen Gute Idee: Winterlicher Blumenstrauß. Mit Nadine Weckardt,Floristin 360-Grad-QuizDienstag, 7. JanuarAm Dienstag zeigt Martina Kömpel, wie man gefüllte Zwiebeln zubereitet.Zuschauerfragen zum Thema: Handyhüllen - der richtige Schutz fürs MobiltelefonZu Gast im Studio: Andreas Reinhardt, ARD-Multimedia-Experte GuteIdee:Möbius-Schal stricken. Mit Tanja Steinbach, Strickdesignerin 360°QuizMittwoch, 8. JanuarGenuss aus der Ferne: Chili-Hähnchen mit Karotten-Mango-Salat. Ali Güngörmüszeigt am Mittwoch, wie man das zubereitet. Zuschauerfragen zum Thema: SanftEntsäuern fürs neue Jahr. Zu Gast im Studio: Melanie Wenzel, HeilpraktikerinGute Idee: Repaircafé: Wasserkocher. Mit Andreas Frisch, Diplomingenieur360-Grad-Quiz Donnerstag, 9. JanuarSo schmeckt Heimat: Kartoffelsuppe mit Speckstippe und Apfelröstbrot. VincentKlink zeigt uns heute, wie's geht. Zuschauerfragen zum Thema: Wie gesund istDosenfisch? Zu Gast im Studio: Dr. Stephan Lück, Ernährungswissenschaftler GuteIdee: Schneemann -LED-Deko aus Holzstückchen. Mit Martina Lammel, Designerin360°QuizFreitag, 10. JanuarAm Freitag gibt es im ARD-Buffet Dampfnudeln mit Vanillesauce, am Herd stehtRainer Klutsch. Zuschauerfragen zum Thema: Die Frisur sitzt trotz Mütze. Zu Gastim Studio: Felix Konle, Friseurmeister Gute Idee: Frische Blüten in mitPampasgras ummantelten Gefäß. Mit Thomas Gröbühl, Florist 360°QuizPressekontakt: Bruno Geiler, Telefon 07221 929-23273, bruno.geiler@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75892/4483281OTS: SWR - Das ErsteOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell