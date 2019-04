Peking (ots/PRNewswire) - Das thematische Forum zur "Digital SilkRoad of the Second Belt and Road Forum for International Cooperation"wurde am Mittwoch in Peking abgehalten.Das thematische Forum zur digitalen Seidenstraße wurde von derStaatlichen Kommission für Entwicklung und Reform (NationalDevelopment and Reform Commission of the People's Republic of China,NDRC) und der Cyberspace Administration of China ausgerichtet sowievon dem Facilitating Center for Building the Belt and Road der NDRC,dem China Center for Innovation-Driven Development der NDRC sowie wiedem International Cooperation Center (ICC) der NDRC mitorganisiertund von dem China Center for Urban Development der NDRC sowie demChina Economic Information Service der Nachrichtenagentur Xinhuamitfinanziert.Unter dem Thema "Co-building 21st Digital Silk Road" brachte dasForum über 200 Teilnehmer aus nahezu 30 Ländern zusammen, zu denenunter anderem Kuba, Ägypten, Frankreich und Serbien gehörten.Im Rahmen des thematischen Forums legten Regierungsbeamte sowieRepräsentanten verschiedener internationaler Organisationen ihreErfahrungswerte in Bezug auf die Errichtung einer Digitalwirtschaftdar.Über 15 Unternehmen aus acht Ländern einschließlich der ZTECorporation sowie des nigerianischen Fernsehens (Nigerian TelevisionAuthority) hielten eine Zeremonie zum Austausch von Verträgen ab, diezwecks acht neuer Kooperationsprojekte unterzeichnet wurden.Ein Präsentationsalbum in englischer und chinesischer Sprache,dessen Schwerpunkt auf internationaler Kooperation zur Errichtungeiner digitalen Seidenstraße liegt, feierte auf dem thematischenForum sein Debut.Unter dem Namen "Digital Tech Lighting the Silk Road" präsentiertdas bilinguale Album, das seine Inhalte der Xinhua SilkRoad-Datenbank entnimmt und unter anderem von dem Department ofInnovation and High-Tech Development zusammengestellt wurde, das derStaatlichen Kommission für Entwicklung und Reform (NDRC), dem Bureauof Information Technology Development of Cyberspace Administration ofChina sowie dem China Economic Information Service derNachrichtenagentur Xinhua unterliegt, jüngste Fälle, die sich mit derErrichtung der digitalen Seidenstraße beschäftigen. Im Rahmen dessenwird von dem unaufhaltsamen Entwicklungstrend von Digitalwirtschaftund Globalisierung berichtet, über das Streben der Menscheninformiert, Wissen und Technologie zu teilen sowie der Wunsch nacheinem besseren Leben und einer raschen Wirtschaftsentwicklungausgedrückt."Die Errichtung der digitalen Seidenstraße fordert mehr Länder zueinem intensiveren sozialen Einsatz und einem tiefgründigerenEngagement in Bezug auf Politikaustausch, Dialogführung und einkomplementäres Zusammenwirken auf", so ein Beamter der NDRC.Pressekontakt:Silvia+86-151-1792-5061Original-Content von: China Economic Information Service, übermittelt durch news aktuell