Hamburg (ots) - "Einseitig", "politisch gesteuert","zwangsfinanziert" - der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht nichtnur in Deutschland unter starkem öffentlichen Druck. In andereneuropäischen Ländern ist die Kritik am öffentlich finanziertenRundfunk zum Teil noch wesentlich massiver, auch bedingt durch dasAnwachsen populistischer Bewegungen. "Zapp" hat Rundfunkanstalten undihre Gegner in ganz Europa besucht und ergründet, wie dieverschiedenen Sender mit der Kritik umgehen - zu sehen in dermonothematischen Ausgabe des Medienmagazins am Mittwoch, 10. Januar,um 23.15 Uhr im NDR Fernsehen.Im Mutterland des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in England,weht der BBC ein sehr rauer Wind entgegen. Zu teuer, zu schwerfällig,politisch einseitig - das sind die Vorwürfe seit Jahren. Dabei hatsie sich inzwischen komplett reformiert, die Zahl der Mitarbeiterverkleinert, sich eine neue Führungsstruktur gegeben. Doch die Kritikreißt nicht ab. BBC-Moderator Nick Robinson: "Unsere Kritiker sehenihre Angriffe als einen wesentlichen Teil ihrer politischenStrategie. Um zu siegen, müssen sie die Leute davon überzeugen, dasssie den Nachrichten nicht glauben können."Wie man mit dieser Strategie den öffentlichen Rundfunk vielleichtsogar in die Knie zwingen kann, zeigt ein Blick in die Schweiz. Dortsteht im März eine Volksabstimmung zur Abschaffung desRundfunkbeitrags und damit letztendlich zur Abschaffung desöffentlich-rechtlichen Rundfunks an. "No Billag" heißt dieInitiative, unterstützt von den Rechtspopulisten der SVP, die demSchweizer Rundfunk politische Einflussnahme vorwerfen und beimRundfunkbeitrag von einem "staatlichen Zwangsabonnement" sprechen.Ihr Wunsch ist stattdessen, die Medien mögen sich auf dem freienMarkt behaupten. Beim Schweizer Rundfunk sieht man das mit großerSorge. "Die Frage ist, ob dieser sogenannte freie Markt dann auchwirklich die Leitplanken setzt und die Regeln beinhaltet fürkritischen, unabhängigen Journalismus", meint Sandro Brotz,stellvertretender Leiter der "Rundschau". Das Polit-Magazin ist fürseine investigativen Recherchen bekannt.In Ungarn ist das öffentlich-rechtliche System bereits tot, wennauch nicht offiziell. Erst jüngst lobte Ungarns Premier Viktor Orbandie Pressefreiheit in seinem Land. Doch mit der Machtübernahme derFidesz, der Orban-Partei, begann der Umbau des Rundfunks zu einemStaatsrundfunk mit Verlautbarungsanspruch. Eine Untersuchung derNachrichtensendungen der öffentlichen Sender hat ergeben, dassregelmäßig die gebotene Ausgewogenheit verletzt wird. "Es wird nurein Standpunkt dargestellt - und das ist der Standpunkt derRegierung", erklärt die Wissenschaftlerin Dr. Márta Bencsik. Währenddes Umbaus verloren hunderte Journalistinnen und Journalisten ihreArbeit. "Die Anforderungen haben sich geändert. Man brauchteJournalisten oder Redakteure für die Nachrichtensendungen, die eheretwas ausführen und keine Fragen stellen. Man kann schon sagen, diesind eher Mikrophonständer", so die Expertin.Ein anderes System hingegen findet man in den Niederlanden. Und esscheint, als sei hier die Kritik zwar präsent, aber lange nicht sogrundsätzlich. Der öffentliche Rundfunk, der Nederlandse PubliekeOmroep NPO, wird von insgesamt zehn Sendern beliefert, die dieFernseh- und Hörfunkprogramme bestücken. Die Sender sind als Vereineorganisiert - je mehr Mitglieder sie haben, desto mehr Sendezeitbekommen sie. Grundelement der Vereine sind die jeweiligenWeltanschauungen, so haben z. B. Christen eigene Sender. "Dasbedeutet, dass Rundfunkanstalten bei uns nicht wie bei Ihnen oder inEngland zum Beispiel balanced, objektiv, ausgewogen sein müssen. Aberdass all diese Organisationen parteilich sind, ihre eigenen Ideen undKultur und ihren eigenen Geschmack vertreten, und zusammen hat mandann diese Pluralität", erklärt Jo Bardoel, Medienprofessor derUniversität Nijmegen.Die vollständigen Interviews zum Thema stehen nach der Sendungonline unter www.NDR.de/zapp

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell