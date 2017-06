Thema Agilität in deutschen Unternehmen noch nicht angekommen

Köln (ots) - Neue Studie "Kulturwandel in der digitalenTransformation messen und gestalten" legt den Finger auf die Wundedeutscher UnternehmenDas Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® und dasBeraternetzwerk SichtWeise veröffentlichen zum Thema: Agilität in derdigitalen Transformation die Studie: "Change Engine, while you areflying" in Kooperation mit der Fachzeitschrift Computerwoche. DieStudie zeigt auf, dass nur 43% der Mitarbeitenden in Deutschlanddavon überzeugt sind, dass ihr Arbeitgeber die digitaleTransformation erfolgreich bewältigen wird. Von allen Befragtennehmen weniger als 10% die Herausforderungen der digitalenTransformation an und gestalten diese agil, während 13% derStudienteilnehmer noch nicht einmal der Aussage zustimmen, dass sichihr Geschäft und ihre Organisation grundlegend ändern werden. Der Wegzur Entwicklung von Agilität steht auch in Deutschland nach wie vorerst am Anfang.Die Studie belegt: Agilität wird wesentlich durch dieUnternehmenskultur und dem Zusammenspiel mit Prozessen geprägt. Dasder Studie zugrundeliegende Modell beschreibt Agilität in den beidenDimensionen Kultur und Prozessen sowie in acht Gestaltungsfeldern.Mit dieser Methode kann jedes Unternehmen seinen individuellen Gradder Agilität bewerten und gestalten.Ergänzend zu der Vorstellung der Methode und den ausgewählten,repräsentativen Ergebnissen der Studie bietet die VeröffentlichungEinblick, in den aktuellen Stand der Agilität in unterschiedlichenBranchen. Dazu sind begleitend Interviews in der Automobil-,Energie-, und Versicherungsbranche sowie im stationären Handel und imOnlinehandel durchgeführt worden."Change Engine, while you are flying", beschreibt die Bemühungender Unternehmen, die digitale Transformation zu bewältigen", so HorstPütz, der die Interviews als Initiator des Netzwerkes SichtWeiseführte. Im Mittelpunkt aller Interviews stand die Frage, wie dasbestehende Geschäft bestmöglich weitergeführt werden kann undgleichzeitig, die agilen oder gar disruptiven Kompetenzen entwickeltwerden. "Eine agile Unternehmenskultur wird zu einem entscheidendenWettbewerbsfaktor", so Horst Pütz.Weitere Informationen sowie die Studie zum Download unter:www.greatplacetowork.de - www.sicht-weise.netAnsprechpartner zur Studie:Saskia RickerGreat Place to Work®Tel: 0221-93335-177sricker@greatplacetowork.deHorst PützSichtWeiseTel: 0151-24 060 529hp@sicht-weise.netÜber Great Place to Work®Das internationale Forschungs- und Beratungsinstitut Great Placeto Work® mit Standorten in 57 Ländern ermittelt in Zusammenarbeit mitPartnern aus Wirtschaft, Verbänden und Medien überRepräsentativ-Befragungen die Besten Arbeitgeber und stellt diesejährlich der Öffentlichkeit vor. Das deutsche Great Place to Work®Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt am Standort Köln 80Mitarbeitende.Über SichtweiseSichtweise ist ein Beratungsnetzwerk, das von Horst Pützinitialisiert wurde. Das Netzwerk unterstützt Personen undUnternehmen in Veränderungsprozessen, insbesondere in der Entwicklungvon Agilität in der digitalen Transformation.Pressekontakt:Great Place to Work® DeutschlandDalia El GowharyHardefuststraße 750677 KölnTelefon: +49 221 933 35 - 115E-Mail: DElGowhary@greatplacetowork.deOriginal-Content von: Great Place to Work? Institut Deutschland, übermittelt durch news aktuell