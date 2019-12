Thekla Carola Wied: Durch das Krippenspiel zur Schauspielerei

Baierbrunn (ots) - Schauspielerin Thekla Carola Wied ("Ich heirate eineFamilie") hat ihre Begeisterung für die Bühne als Kind beim weihnachtlichenKrippenspiel entdeckt. "Ich wollte unbedingt den Josef spielen - ich weiß auchnicht, wieso", sagte die 75-Jährige dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".Sie habe sich ihre eigenen Fantasiewelten bauen müssen, um der Kargheit ihrerKindheit im Nachkriegsberlin zu entfliehen. Als sie später ihrem Vatereröffnete, Schauspielerin werden zu wollen, zeigte dieser wenig Begeisterung:"Er prophezeite, ich würde im Zirkus Pferdeäpfel aufsammeln", erinnerte sichWied. "Das hat mich beleidigt. Und angespornt!"Keine Lust auf TalkshowsSo gern sie auf der Bühne oder vor der Kamera steht, so wenig hält dieSchauspielerin von Auftritten in Talkshows. "Da sitzen doch immer dieselbenLeute, die den Drang haben, sich zu äußern", sagte Wied. Sie selbst sei zu ihrem50. Geburtstag bei TV-Talker Alfred Biolek gewesen und zu ihrem 60. bei ReinholdBeckmann. Ansonsten aber lautet ihre Devise: "Schweigen und Stille müssen indieser geschwätzigen Welt auch ihren Platz haben."Prominente im GesprächVon Mary Roos bis Wolfgang Niedecken, von Christine Hörbiger bis DietrichGrönemeyer: Frühere "Senioren Ratgeber"-Interviews mit Sängern, Schauspielern,Schriftstellern und weiteren Prominenten finden Leserinnen und Leser im Internetunter https://www.senioren-ratgeber.de/promi-interview.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasApothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 12/2019 liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4469221OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell