"Theater: Ein Fest!": Nina Sonnenberg berichtet vom "imagetanz"-Festival in Wien (FOTO)

"Back to the Future" war das Motto des diesjährigen"imagetanz"-Festivals in Wien, das vom 2. bis 24. März 2018stattfand. Seit 1989 präsentiert das "brut Wien", die Spielstätte fürdie internationale Theater- und Performanceszene, neue Formen derChoreografie und des zeitgenössischen Tanzes. Moderatorin NinaSonnenberg hat sich für "Theater - Ein Fest!" am Samstag, 7. April2018, 19.30 Uhr, in 3sat auf eine künstlerische Reise zwischenVergangenheit und Zukunft begeben und mit Künstlern vor Ortgesprochen.Beim "imagetanz" trifft sie auf das britische Performance-Duo"Lone Twin". In ihrem Stück "Last Act of Rebellion" beschäftigen sichGary Winters und Gregg Whelan in Tanzduetten mit der eigenen Jugendund dem schmerzlichen Abschied davon.In "iChoreography" entführen Magdalena Chowaniec und ValerieOberleithner das Publikum in eine installative und partizipativeKlinik, in der Internetsucht therapiert wird. So verdeutlichen diePerformerinnen die Folgen der industriellen Ausbeutung vonJugendlichen durch den Missbrauch ihrer Kommunikationsbedürfnisse.Die Gruppe "Hungry Sharks" lässt in ihrer jüngsten Produktion "theSky above, the Mud below" die Hip-Hop-Tänzerin Farah Deen dieKonzepte von Weiblichkeit und Religion hinterfragen. Die vor siebenJahren gegründete österreichische Urban-Dance-Company wird vonValentin Alfery geleitet.Außerdem besucht Nina Sonnenberg die Choreografin und PerformerinVeza Fernández im Studio, wo sie Einblicke in den Entstehungsprozessihres neuen Stückes gibt.