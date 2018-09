"Theater: Ein Fest!": Nina Fiva Sonnenberg berichtet für 3sat vom Kunstfest Weimar (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 15. September 2018, 19.20 UhrErstausstrahlungFür "Theater: Ein Fest" hat 3sat-Moderatorin Nina Fiva Sonnenbergsich auf dem Kunstfest Weimar umgeschaut und mit Künstlerinnen undKünstlern gesprochen. Im Fokus des Festivals, das vom 17. August bis2. September 2018 stattfand, stand das bevorstehende 100-jährigeBauhaus-Jubiläum. Präsentiert wurden zeitgenössische Arbeiten, dievon der Tradition des Bauhaus inspiriert sind. 3sat zeigt "Theater:Ein Fest! Kunstfest Weimar" am Samstag, 15. September 2018, um 19.20Uhr in Erstausstrahlung.Als Leitmotiv für das Festival dienen zwei Figuren, die denZustand der jungen, um Gleichgewicht ringenden Weimarer Republik aufbesondere Weise zum Ausdruck bringen: der Hochstapler und derSeiltänzer. Daher das diesjährige Motto: "Von Hochstaplern undSeiltänzern - wie das Bauhaus nach Weimar kam". Seiltänzer sind auchdabei, wenn die französische Straßentheatergruppe "Compagnie TranseExpress" mit ihrem großen Akrobatik-Spektakel "Mù - Cinématique desfluides" das Kunstfest eröffnet.Nina Fiva Sonnenberg besucht einen weiteren Höhepunkt desFestivals: Christian Weises finstere "Macbeth"-Inszenierung nach derÜbersetzung von Heiner Müller. Die Eigenproduktion desShakespeare-Klassikers vom Kunstfest und dem DeutschenNationaltheater Weimar ist mit Susanne Wolff und Corinna Harfouchhochkarätig besetzt. Zu Beginn spielt Wolff den schottischen Königund Harfouch seine Frau; etwa zur Hälfte des Stücks wechseln sie dannihre Rollen.Die Stadt selbst erkundet Nina Fiva Sonnenberg anhand derperformativen Stadtführung "Zwischen den Zeiten". Schauspieler MarkusFennert leitet den von Anke Heelemann inszenierten Streifzug durchWeimar. All das wird begleitet und eingebettet in denBauhaus-Schwerpunkt des diesjährigen Festivals.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/theater3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell