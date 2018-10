"Theater: Ein Fest! Biennale de la danse de Lyon": Eric Mayer berichtet für 3sat vom Tanzfestival (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 6. Oktober 2018, 19.20 UhrErstausstrahlungFür "Theater: Ein Fest!" besucht Moderator Eric Mayer am Samstag,6. Oktober 2018, um 19.20 Uhr die "Biennale de la danse" in Lyon.Alle zwei Jahre verwandelt das Festival die Stadt in ein Tanz-Mekka.1984 gegründet, ist die Biennale eines der ältesten undrenommiertesten Tanzfestivals Frankreichs. Im Fokus steht der neuefranzösische Tanz, doch finden sich auch internationale Gäste imProgramm. Eröffnet wird das Festival durch die belgischeTanzcompagnie "Peeping Tom", die zusammen mit dem Ballett der OpéraNational de Lyon eine neue Version ihrer Performance "32 rueVandenbranden" erarbeitet.Bei der Biennale wird Tanz nicht nur gezeigt, sondern auchgefördert. Das Projekt "Passerelles" ist Teil des Programms von"Cross-year France/Israel 2018". Es bringt junge Menschenverschiedener Nationalitäten, Religionen, Kulturen und Länderzusammen, die eine gemeinsame Leidenschaft teilen, den Tanz. Geleitetwird das Projekt von dem israelischen Choreografen Yuval Pick.Eric Mayer erwartet junger, neuer, aufregender Tanz: humorvoll wiebei "Welcome" von Patrice Thibaud oder auch zum Die-Wände-Hochgehenwie bei "Vertikal" von Mourad Merzouki.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/theater3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell