Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) - Dramatisch glamourös! Ganz hervorragende 16,4Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgten am Donnerstagauf ProSieben, wie sich Pia (22, München), Jennifer (23,Niederkassel), Christina (21, Dudenhofen), Toni (18, Stuttgart) undJulianna (20, Klein-Winternheim) als Dragqueens ins #GNTM-Halbfinaleperformten. Für Klaudia (21, Berlin), Sally (17, Remscheid) und Sara(24, Dübendorf) gab es kein Foto von Heidi Klum.Das Magazin red. erreicht im Anschluss grandiose 15,6 ProzentMarktanteil (Z. 14-49 J.). Der gute Abend macht ProSieben mit 11,5Prozent Marktanteil zum Marktführer am Vatertag."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um20:15 Uhr, auf ProSiebenAktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2018Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:11.05.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR EntertainmentFelicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi Bruchner, Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1166, +49 [30]31 98 80 822 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comSusi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell