Die große Bescherung wird vorverlegt: Einen Tag vor Heiligabend ladenJoko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Montag, 23. Dezember,um 20:15 Uhr gute Freunde ein. Ina Müller, Matthias Schweighöfer,Edin Hasanovic, Sarah Connor, Fahri Yardim, Max Giesinger, PalinaRojinski und Olli Schulz feiern auf ProSieben "Weihnachten mit Joko &Klaas".Von wegen stille Nacht: Wenn Joko & Klaas zum festlichen Vorglüheneinladen, wird gesungen, geplaudert und gelacht. Zwischen Kunstschneeund Geschenkattrappen wird der liebsten Weihnachtsplatte derGastgeber gelauscht - nämlich den selbstgebastelten "Satire Hits". ImStudiospiel "Kleinanzeigen Karaoke" proben Joko & Klaas mit ihrenGästen bereits vor der Bescherung, mit welchen ausgeklügeltenVerhandlungstaktiken ungeliebte Geschenke nach Weihnachten schnellwieder den Besitzer wechseln. Und bei all der Harmonie darf auch amFest der Liebe der Wettbewerb nicht fehlen: In einerWeihnachts-Edition des Klassikers "Aushalten: Nicht Lachen"duellieren sich die beiden mit Unterstützung von MatthiasSchweighöfer und Edin Hasanovic. Wer lässt sich wohl zuerst aus dervorweihnachtlichen Ruhe bringen?"Weihnachten mit Joko & Klaas" - Montag, 23. Dezember 2019, auf dembesten Sendeplätzchen um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: #WeihnachtenWieFrüher