The smarter E Europe 2022: Bühne frei für Start-ups und junge Unternehmen

München/Pforzheim (ots) -Auf Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform, The smarter E Europe, präsentieren sich Start-ups in der Start-up Area in Halle B5, treffen nationale und internationale Entscheider der Branche und knüpfen neue Geschäftsbeziehungen. Die Innovationsplattform für die neue Energiewelt öffnet ihre Pforten vom 11. bis 13. Mai 2022 in München. Zu ihr gehören die Energiefachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe. Start-ups und junge innovative Unternehmen können sich jetzt anmelden.The smarter E Europe bietet das gesamte Spektrum energiewirtschaftlicher Themen. Die vier Energiefachmessen haben jeweils einen klaren fachlichen Fokus. Durch die zeitgleiche Ausrichtung werden die im Energiebereich wichtigen Verbindungen zwischen den Produkten und Themen abgebildet. Die Innovationsplattform der neuen Energiewelt bietet Start-ups und jungen Unternehmen einen kompakten Zugang zu den relevanten Unternehmen, Akteuren und Entscheidern, die die neue Energiewelt prägen und damit viele Möglichkeiten, potentielle Geschäftskunden zu treffen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.Für Start-ups gibt es zwei attraktive Angebote: das Rising-Star-Paket und das Newcomer-Paket. Eine Teilnahme ist ab 840 Euro möglich, ausführliche Informationen finden Sie hier: https://www.thesmartere.de/fuer-aussteller/start-ups/info.Zudem wird für junge Unternehmen der Gemeinschaftsstand "Innovation made in Germany" angeboten. Eine Teilnahme wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert, dabei werden 60 Prozent der Kosten für die Standmiete bei den ersten beiden Veranstaltungen und 50 Prozent ab der dritten Teilnahme bis zu einer Gesamtsumme von 7.500 Euro pro Aussteller und Messe übernommen.Junge Unternehmen stellen Innovationen vorAuf The smarter E Europe profitieren Start-ups von einem Marketing-Paket inklusive Pressemitteilung, Banner und eines individualisierbaren Messeprofils. Außerdem können sie sich um einen zehnminütigen Vortrag auf der Start-up-Stage bewerben, um ihre Firma und innovativen Lösungen für die neue Energiewelt vorzustellen. Ihre Innovationskraft stellen Start-ups im Wettbewerb um den The smarter E AWARD, den Intersolar AWARD und den ees AWARD auf den Prüfstand. Mit diesen Preisen werden innovative Produkte und Projekte von zukunftsorientierten Unternehmen ausgezeichnet, die einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der neuen Energiewelt leisten. Für Start-ups fällt keine Teilnahmegebühr an, sie können sich bis zum 28. Februar 2022 bewerben. Mehr Informationen finden sie hier: https://www.thesmartere-award.com/en/participation/participation.Business Speed-Dating und Founders' BreakfastDarüber hinaus bietet The smarter E Europe viele Möglichkeiten zum Networking. Beim kostenfreien Business Speed-Dating können junge Unternehmen Geschäftsbeziehungen knüpfen. In achtminütigen Slots treffen Start-ups mithilfe eines Algorithmus ausgewählte Projektpartner oder Investoren. Außerdem können sie kostenfrei Stellenanzeigen veröffentlichen. Der Service kann über das Aussteller-Cockpit bestellt werden und steht ab Frühjahr 2022 zur Verfügung.The smarter E Europe findet mit ihren vier Einzelmessen (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe) vom 11. bis 13. Mai 2022 auf der Messe München statt.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.TheSmarterE.deBildquelle: ©Solar Promotion GmbHThe smarter E Europe"Creating a new energy world" - dieses Ziel verfolgt The smarter E Europe, Europas größte energiewirtschaftliche Plattform. Im Fokus stehen erneuerbare Energien, Dezentralisierung und Digitalisierung der Energiewirtschaft sowie branchenübergreifende Lösungen aus den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr für eine intelligente und nachhaltige Energieversorgung. Unsere Vision: Eine erneuerbare, dezentrale, digitale und rund um die Uhr verfügbare Energieversorgung. An dieser Vision arbeiten wir seit über 30 Jahren mit Nachdruck. Vereint auf der Innovationsplattform The smarter E Europe präsentieren sich insgesamt vier parallel stattfindende Fachmessen:"Connecting Solar Business" ist das Motto der Intersolar Europe, die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft. Seit ihrer Gründung vor über 30 Jahren hat sich die Intersolar Europe bei Herstellern, Zulieferern, Händlern, Dienstleistern, Projektentwicklern und - planern sowie Start-ups als wichtigster Branchentreff der Solarwirtschaft etabliert.Unter dem Motto "Innovating Energy Storage" versammelt die ees Europe, Europas größte und internationalste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme jährlich Hersteller, Händler, Projektentwickler, Systemintegratoren, professionelle Anwender und Zulieferer innovativer Batterietechnologien sowie zukunftsfähiger Lösungen für die Speicherung erneuerbarer Energien wie Wasserstoff oder Power-to-Gas-Anwendungen.Die Power2Drive Europe, die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität, ist der ideale Branchentreff für Hersteller, Lieferanten, Installateure, Flotten- und Energiemanager, Händler und Start-ups. Die Messe stellt Ladesysteme, Elektrofahrzeuge, Antriebsbatterien und Mobilitätsdienstleistungen sowie innovative Lösungen und Technologien für eine nachhaltige Mobilität in den Mittelpunkt.Die EM-Power Europe ist die internationale Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen. Im Fokus stehen die effiziente Verteilung und Nutzung erneuerbarer Energien und intelligentes Energiemanagement in Smart Grids und Microgrids. Weitere Schwerpunkte sind Netzinfrastruktur, Energiedienstleistungen, Betreibermodelle. Außerdem unterstützt die EM-Power Europe mit ihrem Angebot Unternehmen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität.Weitere Informationen über The smarter E Europe finden Sie unter: www.TheSmarterE.deVeranstalter der The smarter E Europe sind die Solar Promotion GmbH, Pforzheim und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).Pressekontakt:Solar Promotion GmbH | Postfach 100 170 | 75101 PforzheimHorst Dufner | Tel.: +49 7231 58598-0 | Fax: +49 7231 58598-28dufner@solarpromotion.defischerAppelt, relations | Otl-Aicher-Str. 64 | 80807 MünchenRobert Schwarzenböck | Tel. +49 89 747466-23| Fax +49 89 747466-66 robert.schwarzenboeck@fischerappelt.deOriginal-Content von: The smarter E Europe, übermittelt durch news aktuell