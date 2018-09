The lovesac: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Per 31.08.2018 wird für die Aktie The lovesac am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 20,64 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Einrichtungsgegenstände".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses The lovesac auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die The lovesac-Aktie beträgt dieser aktuell 20,65 USD. Der letzte Schlusskurs (20,64 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-0,05 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält The lovesac somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 19,41 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,34 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für The lovesac ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird The lovesac auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für The lovesac in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für The lovesac haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. The lovesac bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der The lovesac wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu The lovesac vor. Das Kursziel für die Aktie der The lovesac liegt im Mittel wiederum bei 26 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 20,64 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 25,97 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der The lovesac insgesamt die Einschätzung "Buy".