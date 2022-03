The Yumy Candy Company gibt bekannt, dass Yumy Bears nun bei der größten Einzelhandelskette in Westkanada erhältlich ist

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BC, 26. März 2022, The Yumy Candy Company Inc., (CSE: TYUM) („Yumy Bear“ oder das „Unternehmen“) wird seine zuckerarmen „Better for you“-Süßwarenprodukte bei der größten Einzelhandelskette Westkanadas einführen. Diese Kette wurde 1982 gegründet und ist einer der am schnellsten wachsenden Einzelhändler in Kanada. Derzeit verfügt die Kette über 160 Filialen und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter in ganz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



