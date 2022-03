The Yumy Candy Company gibt bekannt, dass Yumy Bears nun bei IGA, einer weiteren branchenführenden Lebensmittelgeschäftskette, erhältlich ist

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BC, 30. März 2022 – The Yumy Candy Company Inc., (CSE: TYUM) („Yumy Bear“ oder das „Unternehmen“) wird seine zuckerarmen „Better for you“-Süßwarenprodukte bei IGA, einer amerikanischen Lebensmittelkette, die in 41 Ländern mit über 5.000 Filialen vertreten ist, einführen. IGA wurde 1926 gegründet und hat sich zu einem der weltweit erfolgreichsten Franchise-Unternehmen im Lebensmittelbereich entwickelt. IGA baut auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung