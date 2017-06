The Word Network reicht Beschwerde bei der FCC ein, laut der Comcast sich aufgrund der Verletzung von Auflagen der FCC im Rahmen der Fusion von Comcast und NBC Universal einer gesetzwidrigen Diskriminierung schuldig gemacht hat

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Detroit (ots/PRNewswire) - The Word Network, das führende undpopulärste afrikanisch-amerikanische religiöse Netzwerk der Welt, hatder FCC mitgeteilt, dass Comcast, als es im Januar fast siebenMillionen Haushalte vom Empfang von The Word Network in einemeinseitigen Schritt abgeschnitten hat, seine Pflichten, wie sie inden Auflagen der FCC bei der Genehmigung der Fusion von Comcast undNBC Universal festgeschrieben worden waren, verletzt habe.PDF - https://mma.prnewswire.com/media/521551/The_Word_Network_FCC_Complaint.pdfLogo -https://mma.prnewswire.com/media/445532/The_Word_Network_Logo.jpgDie Auflagen der FCC untersagen es Comcast, Programme wie The WordNetwork aufgrund einer geschäftlichen Verbundenheit bzw.Nicht-Verbundenheit mit Comcast zu diskriminieren. Comcast hat dieAusstrahlung von The Word Network - dem führenden Programmanbieter inseiner Kategorie - zurückgefahren, während es gleichzeitig denProgrammen, die sich im Besitz von Comcast befinden, bessereSendekonditionen und Preisbedingungen angeboten. Das galt selbst fürComcast-Programme mit schlechten Einschaltquoten. Dies ist nicht daserste Mal, dass Comcast seine Verpflichtungen im Rahmen der Fusionvon Comcast und NBC Universal verächtlich macht.Mit der Weigerung, Millionen von Afro-Amerikanern den Zugang zueinem religiösen Programm, dem sie vertrauen, zu verweigern,widerspricht Comcast außerdem seinem eigenen öffentlichen Bekenntniszur Vielfalt, das es äußerst öffentlichkeitswirksam in denVordergrund gestellt hatte, als es um die Genehmigung der Fusion mitNBC Universal ging.The Word Network ist zuversichtlich, dass die Kommission dieoffensichtlichen Handlungen von Comcast zur Förderung der Programmevon NBC Universal, die jetzt in seinem Besitz sind, während dasUnternehmen gleichzeitig gegen Minderheitenprogramme wie The WordNetwork in schädigender und diskriminierender Weise agiert,durchschaut.In der Beschwerde an die FCC teilt The Word Network der Kommissionmit: "Comcasts Vorgehen [gegenüber dem unabhängigen,nicht-verbundenen Word Network] entspricht exakt dem Verhalten, dasdie Kommission während der Prüfung der Übernahme von NBC Universaldurch Comcast befürchtet hat."