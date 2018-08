The Weather Channel ist Vertrauens-Medium Nummer Eins / Studie zeigt: 85% der US-Amerikaner vertrauen dem Wetter-Portal (FOTO)

München (ots) -Reichweitenstark, lösungsorientiert, nutzerzentriert: Das digitalePublishing-Haus BurdaForward mit journalistischen Angeboten wie FOCUSOnline, CHIP, HuffPost, NetMoms und Finanzen100 gratuliert demUS-amerikanischen The Weather Channel zu einer besonderenAuszeichnung. Das Wetter-Portal landete auf Platz eins derangesehensten Medien in den USA. Das geht aus einer aktuellen,bevölkerungsrepräsentativen Umfrage hervor, die das amerikanischeMeinungsforschungsinstitut Ipsos unter rund 1000 US-Bürgerndurchgeführt hat. BurdaForward betreibt The Weather ChannelDeutschland und ist Lizenznehmer für den deutschen Markt. Ziel derStudie war es, das Verhältnis der Amerikaner zur Medienlandschaftabzufragen ("Americans' Views on the Media"). 85% gaben an, einepositive Haltung ("favorable opinion") zu dem Wetter-Kanal zu haben.Damit liegt The Weather Channel in punkto gutem Image noch vor Medienwie PBS (79%), BBC (63%) und dem Wallstreet Journal (60%).Kompetente und verlässliche Quellen gefragter denn je"Dieses Umfrageergebnis ist ein großer Erfolg für The WeatherChannel," so Jan Schenk, Chef-Meteorologe bei The Weather ChannelDeutschland. "Es zeigt, dass das Bedürfnis der Nutzer nachvertrauenswürdigen und kompetenten Quellen groß ist. Der deutscheWeather Channel bietet den Menschen hierzulande genauso wieinternational exakte Vorhersagen, spannende Berichterstattung rundums Wetter und nutzerfreundliche Bedienung für alle Geräte."BurdaForward und The Weather Company (TWC) haben die weltweitführende Wetter-Plattform Ende 2015 nach Deutschland gebracht. "Wirwollen mit unseren starken BurdaForward-Marken den Alltag allerMenschen in Deutschland begleiten und ihnen dabei helfen, bessereEntscheidungen zu treffen", so Andreas Laube, Geschäftsführer von TheWeather Channel Deutschland. "Das Umfrageergebnis beweist, dass wirauf dem richtigen Weg sind. The Weather Channel begeistert bereits inden USA alle Menschen gleichermaßen - und zwar unabhängig vonDemographie, sozialem, politischem und kulturellem Hintergrund derNutzer. Angesichts des großen Misstrauens gegenüber vielenMedienanstalten ist das ein beachtlicher Vertrauensbeweis." Dieaktuellen Reichweitenzahlen für Deutschland bestätigen die positiveEntwicklung: Laut AGOF (Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V.)ist TWC Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 34,6 Prozentgewachsen.Zur Studie: http://ots.de/mbQxjRÜber The Weather ChannelDer digitale Publisher BurdaForward (unter anderem FOCUS Online,CHIP, HuffPost) ist Lizenznehmer für The Weather Channel inDeutschland. Das Wetter-Portal ist eine Marke von IBM Watson undbeschäftigt mehr als 200 Meteorologen, hält über 70 Patente und nutztmehr als 75.000 Daten-Quellen. Während The Weather Company vor allemfür das innovative Konzept, die Technologie und dieWetter-Informationen verantwortlich ist, steuert BurdaForward dieredaktionelle Stärke von FOCUS Online und das Vermarktungs-Know-howder BurdaForward Advertising-Unit bei. Der deutsche Weather Channelerreicht mit seinen Vorhersagen monatlich mehr als 2,5 MillionenMenschen (AGOF digital-facts 2018-07). Weltweit vertrauen fast 200Millionen Menschen dem Wetter-Angebot.Pressekontakt:BurdaForwardBrand CommunicationsIsabel KriegelTel.: 089/9250-4563E-Mail: isabel.kriegel@burda-forward.deOriginal-Content von: BurdaForward GmbH, übermittelt durch news aktuell