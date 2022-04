The Walt Disney Company: Der Sonderstatus vor dem Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Entscheidung des Senats Der Senat des Bundesstaates Florida mit republikanischer Mehrheit hat am Mittwoch einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der den Sondersteuerbezirksstatus der Walt Disney Co. (NYSE:DIS) in der Umgebung ihrer Themenparks in Orlando genießt. Der Senat stimmte mit 23-16 Stimmen für die Maßnahme, die von Floridas Gouverneur Ron DeSantis befürwortet wurde, der die Legislative dazu aufforderte, die “Beendigung aller Sonderbezirke… Hier weiterlesen