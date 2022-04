The Walt Disney Company-Aktie: Rückruf der Handdesinfektionsmittel!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Best Brands Consumer Products, Inc. hat zwei Chargen von Handdesinfektionsmitteln der Marke Disney wegen des Vorhandenseins von Benzol, einem Humankarzinogen, und Methanol zurückgerufen, teilte die U.S. Food and Drug Administration mit.

Der Mandalorian Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 68% wurde wegen des Vorhandenseins von Benzol zurückgerufen, während der Mickey Mouse Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 68% wegen des Vorhandenseins von Methanol zurückgerufen wurde.



