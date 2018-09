"The Walking Dead": Die ersten zwei Folgen der brandneuen Staffel exklusiv bei CinemaxX / Tickets für das Serien-Special am 18. Oktober ab sofort im Vorverkauf erhältlich

Hamburg (ots) - Zombie-Apokalypse im Kino: Zusammen mit FOX bringtCinemaxX bereits zum dritten Mal anlässlich des Staffelstarts diebeiden ersten Folgen der neuen Staffel von "The Walking Dead" auf diegroße Leinwand. Am 18. Oktober dürfen sich daher alle Fans derKultserie auf Folge eins und zwei der brandneuen 9. Staffel imXXL-Format freuen. Tickets für das "The Walking Dead"Serien-Screening gibt es ab sofort unterwww.cinemaxx.de/film/the-walking-dead oder an den Kinokassen derteilnehmenden CinemaxX Kinos.In der Endzeitserie, die bereits seit 2010 ein Millionenpublikumbegeistert, kämpfen Menschen, in einer von Zombies verseuchten Welt,um ihr Überleben. Der Krieg zwischen Rick und Negan fand seinenHöhepunkt und Abschluss im Finale von Staffel 8. Nachdem beide Seitenherbe Verluste hinnehmen mussten, und Rick die Trauer um seinen SohnCarl fast wahnsinnig gemacht hat, konnte der Ex-Sheriff den Kampfschließlich gewinnen.Rick nahm sich Carls letzte Worte zu Herzen und tötete seinenErzfeind nicht. Stattdessen sperrte er den ehemaligen Anführer derSaviors in eine Zelle, in der er bis zu seinem Tod verrotten soll.Die Kolonien Hilltop, das Königreich, Oceanside und Sanctuaryschlossen endlich Frieden. Doch Ricks Entscheidung, Negan am Leben zulassen, stieß nicht bei allen seinen Freunden auf Zustimmung. MaggieRhee kann Negan nicht verzeihen, dass er Glenn ermordet hat und willihn immer noch töten. Sie zweifelt an Ricks Urteilsvermögen undscheint gemeinsam mit Jesus und Daryl einen Komplott gegen ihn zuschmieden. Wird Maggie nun zu Ricks Feindin? Wird Daryl seinen Kumpelwirklich in den Rücken fallen? Und wird Negan tatsächlich bis zuseinem Lebensende im Gefängnis bleiben?Der Ticketpreis von 7 Euro wird im Rahmen des Events an denCinemaxX Gastrotheken als Guthaben verrechnet.Die neue Staffel "The Walking Dead" wird ab dem 8. Oktober montagsum 21 Uhr auf FOX ausgestrahlt.Tickets für das einzigartige Serien-Highlight gibt es ab sofortunter www.cinemaxx.de/film/the-walking-dead oder an den Kinokassen inden teilnehmenden CinemaxX Kinos.Die teilnehmenden CinemaxX Kinos im Überblick:Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg,Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek,Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München,Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen,Stuttgart-Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum, Trier, Wolfsburg,Wuppertal und Würzburg.Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell