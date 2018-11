"The Walking Dead" Staffel 9B - FOX präsentiert die neuen Episoden der Erfolgsserie ab dem 11. Februar

München (ots) -- Der zweite Teil der neunten Staffel "The Walking Dead" ab 11.Februar immer montags um 21.00 Uhr auf FOX- Deutschlandpremiere der acht neuen Episoden innerhalb von 24Stunden nach der US-Ausstrahlung- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassungDas Startdatum für die Rückkehr von "The Walking Dead" aus derinternationalen Winterpause steht fest. Nach dem heutigenMidseason-Finale meldet sich die erfolgreiche Dramaserie am 11.Februar mit acht neuen Folgen auf FOX zurück. Die neuen Episodenwerden wie immer montags um 21.00 Uhr innerhalb von 24 Stunden nachder US-Premiere ausgestrahlt.Über "The Walking Dead" Staffel 9BIn der zweiten Hälfte der neunten Staffel setzen sich dieverschiedenen Gruppen mit den Auswirkungen der Ereignisse dervergangenen sechs Jahre auseinander. Seit dem Verschwinden von Ricksind viele der einst engen Freunde einander fremd geworden undkämpfen in gewisser Weise gegen sich selbst. Jedoch erkennen alleBeteiligten schnell, dass eine große Gefahr unmittelbar bevorsteht.Sie stoßen auf eine neue Bedrohung, die sich völlig von allen zuvorbegegneten Gefahren unterscheidet. Denn was in dieserpost-apokalyptischen Welt bislang noch normal erschien, wird nundurch äußerst beunruhigende und furchterregende Ereignisse auf denKopf gestellt. Die Gruppen müssen schon bald feststellen, dass ihrebisherigen Regeln und Überlebensweisen nicht mehr für ihre Sicherheitgarantieren. Sicher ist nur, dass viel auf dem Spiel steht.Sendetermine:- "The Walking Dead" Staffel 9B ab dem 11. Februar 2019 immermontags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über SkyGo, Sky On Demand, Sky Ticket, Entertain TV sowie VodafoneSelect und GigaTV verfügbarPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuell