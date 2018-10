"The Walking Dead" Staffel 8 bei RTL II - Der große Krieg beginnt (FOTO)

München (ots) -Rick gegen Negan- Die 16 Folgen von Staffel 8 erstmals im deutschen Free-TV- Ab Freitag, 12. Oktober 2018 um 23:00 Uhr täglich inDoppelfolgenRick oder Negan? Das ist die alles entscheidende Frage in deraktuellen Staffel von "The Walking Dead". RTL II zeigt die 16Episoden der achten Staffel als deutsche Free-TV-Premiere. Los gehtes mit der 100. Folge der internationalen Erfolgsserie. Rick undseine Anhänger ziehen in den Krieg gegen Negan und die Saviors. Werkann am Ende als Sieger hervorgehen und wer verliert alles?In der Jubiläumsfolge beginnt der alles entscheidende Krieg. Rickhat es geschafft, die Bewohner von Hilltop und dem Kingdom hintersich zu bringen und gemeinsam gegen Negan und die Saviors zu kämpfen.Anfangs scheint die Übermacht der Saviors unbezwingbar, doch dieGruppe hält zusammen und kann ihre Gegner in Schach halten.Rick und Maggie beschwören die Gruppe, dass der harte Kampf einZiel hat: Endlich wieder in Frieden und Harmonie leben. Schwerbewaffnet machen sich Trupps auf nach Sanctuary, um den Saviors einAngebot zu machen. Wenn die Saviors ihnen Negan ausliefern, werdenihre Leben verschont und sie können in Frieden leben. Werden sichNegans Anhänger auf diesen Deal einlassen?Start der achten Staffel von "The Walking Dead" am Freitag, den12. Oktober um 23:00 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 - 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell