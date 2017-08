"The Walking Dead" - Staffel 7 als deutsche Free-TV-Premiere bei RTL II (FOTO)

München (ots) -Die 16 Folgen der 7. Staffel erstmals im deutschen Free-TV- Ab Freitag, 13. Oktober 2017, um 23:15 Uhr täglich inDoppelfolgen bei RTL IIDie internationale Erfolgsserie geht in eine neue Runde: RTL IIzeigt die 16 Episoden der siebten Staffel von "The Walking Dead" alsdeutsche Free-TV- Premiere. In den neuen Folgen muss sich RicksGruppe einmal mehr einem unberechenbaren Gegner stellen, der schwereOpfer von der Gemeinschaft fordert. Die Gruppe macht sich auf dieSuche nach neuen Verbündeten im Kampf gegen Negan und stößt dabeinicht immer auf Gleichgesinnte. Wer wird dieses Mal überleben?"The Walking Dead" ist eine der erfolgreichsten Serien weltweitund der Hype um die actionreiche Endzeitserie reißt nicht ab: Rund umden Globus können sich die Menschen der Faszination um diedystopische Welt nicht entziehen. Mit tollen Charakteren und düstererAtmosphäre entfaltet die Serie eine Spannung, die jeden Fansehnsüchtig auf die nächste Folge warten lässt.In Staffel 7 bekommen es Rick und die Gruppe mit einem Duo zu tun,das an perfider Brutalität und genialer Boshaftigkeit kaum zuüberbieten ist: Negan und Lucille. Albtraumhaft gut verkörpert vonJeffrey Dean Morgen wird Negan zur lebenden Nemesis der Gruppe.Negans Herzstück ist Lucille, sein mit Stacheldraht umwickelterBaseballschläger, der bereits in der Auftaktfolge Opfer fordert.Schafft es die Gruppe, sich der brutalen Unterdrückung durch Neganund seiner Gefolgsleute entgegenzustellen? Kann Rick die Gruppe alsAnführer noch zusammenhalten? Auch Daryl erlebt eine Odyssee, bei dersein harter Kern auf eine noch härtere Probe gestellt wird.Zur Einstimmung auf die deutsche Free-TV-Premiere der neuen Folgenzeigt RTL II ab Mittwoch, den 4. Oktober um 23:15 Uhr nochmal die 5.und 6. Staffel.Produziert wird die Endzeit-Serie von FOX International Channelsund dem US- Sender AMC.Free-TV-Premiere der siebten Staffel am Freitag, den 13. Oktoberum 23:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 - 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell