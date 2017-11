"The Voice of Germany" wird P!NK: Die "What About Us"-Sängerin rockt live beim Halbfinale am 10. Dezember in SAT.1

Unterföhring (ots) - Drei Jahre war sie nicht mehr im DeutschenFernsehen zu sehen. Jetzt ist P!NK zurück! Am Sonntag, 10. Dezemberperformt die US-Sängerin im "The Voice of Germany"-Halbfinale um20:15 Uhr in SAT.1 ihre aktuelle Hitsingle "What About Us".Anschließend müssen die zwölf verbliebenen "Voice"-Talente aus demTeam von Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und den "Fanta2" Michi Beck und Smudo ein weiteres Mal unter Beweis stellen, dasssie zu den besten Stimmen Deutschlands gehören. Per Telefon- undSMS-Voting wählen die Zuschauer ein Talent pro Team ins Live-Finalevon "The Voice of Germany" am 17. Dezember, in SAT.1.Über P!NK:Welcome back, P!NK. Seit ihrem Debüt im Jahr 2000 hat P!NK über 50Millionen Alben und mehr als 75 Millionen Singles verkauft. Mit"Beautiful Trauma" feiert der Superstar nach einer fünfjährigenBabypause ihr siebtes Studioalbum. Die Single "What About Us" wurdevorab veröffentlicht und kletterte in über 70 Ländern auf Platz einsder iTunes-Charts, darunter auch Deutschland. Exklusiv für PROSIEBENIN CONCERT rockt P!NK schon einen Tag zuvor, am 9. Dezember 2017, dieBühne in Berlin - die Tickets sind nicht käuflich und nur aufwww.ProSieben.de/PINK zu gewinnen!Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Die besten Talente aus "The Voice of Germany" gehen auch diesesJahr wieder auf Tour. Tickets und Infos zur "The Voice of Germany -live in Concert"-Tour gibt es auf www.thevoiceofgermany.de/tour.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land, Anita Richtmann Tel.089-9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.comAnita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer, Johanna Brinkmann Tel. 030-3198-80822,089-9507-1161 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comJohanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell