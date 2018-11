"The Voice of Germany" und "Win your Song" machen ProSieben am Donnerstag zum klaren Marktführer

Unterföhring (ots) - Prime-Time-Sieg mit Musik: "The Voice ofGermany" performt weiter stark und erzielt am Donnerstagabend aufProSieben sehr gute 16,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). DieMusik-Spielshow "Win your Song" mit Joko Winterscheidt sehen imAnschluss starke 11,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer.Mit einem hervorragenden Tagesmarktanteil von 12,9 Prozent (Z.14-49 J.) ist ProSieben klarer Marktführer am Donnerstag.Diese Talente bestreiten die ersten Sing-Offs von #TVOG amSonntag, 2. Dezember, 20:15 Uhr in SAT.1:#TeamFanta:Lia Joham (21, Graz, Österreich), Alexander Eder (19, Neuhofen ander Ybbs, Österreich), Kathrin "Kaye-Ree" Eftekhari (39, Hünfeldenbei Limburg), Fabrice Richter-Reichhelm (26, Berlin), Eun Chae Rhee(23, Schwalbach am Taunus bei Frankfurt), Eros Atomus Isler (18,Flensburg), Jeanie Celina Schultheiß (18, Isernhagen bei Hannover),Sascha Coles (32, Zweibrücken bei Saarbrücken), Coby Grant (32,Karlstadt bei Würzburg), Clifford Dwenger (25, Hamburg).#TeamMarkAlessandro Rütten (21, Heinsberg bei Mönchengladbach), KiraMesterheide (23, Lübeck), Dominik Hartz (20, Beschendorf bei Neustadtin Holstein), Jessica Schaffler (17, Weiz, Österreich), Laura Neels(32, Berlin), Rahel Maas (23, Goch bei Düsseldorf), Damiano Maiolini(27, Oberndorf am Neckar bei Villingen-Schwenningen), Diana Babalola(26, Hamburg), Felicitas Mayer (20, Eitorf bei Bonn), Misses Melaza(Disnay, 29 - Mayelis, 44 - Orielis, 34, Berlin).Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:30.11.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell