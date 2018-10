"The Voice of Germany" und "LUKE! Die Woche und ich" machen SAT.1 zum Marktführer am Sonntag

Unterföhring (ots) - Herausragender Start für "The Voice ofGermany" in SAT.1. Die zweite Blind Audition überzeugt mit sehr guten18,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauen.Im Anschluss startete "LUKE! Die Woche und ich" mit hervorragenden15,2 Prozent Marktanteil (14-49 J.) in die fünfte Staffel.Mit 11,3 Prozent Marktanteil ist SAT.1 klarer Marktführer amSonntag.Diese Talente singen in der nächsten Ausgabe von "The Voice ofGermany" am Donnerstag, 26. Oktober, um 20:15 Uhr, auf ProSieben:Judith Jandl (27, Wien), James Smith Jr. (16, Bornheim bei Bonn),Christina Lindner (43, Hamburg), Fabian Riaz (30, Magdeburg), SedaAcar (23, Wesseling bei Köln), Alexandre Heitz (21, Landshut),Clifford Dwenger (25, Hamburg), Kendra Pilling (21, Köln), MelissaMuamba (26, Maichingen bei Stuttgart), Mario Novack (35, Rostock),Eros Isler (18, Flensburg)Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:22.10.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell