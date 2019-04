The Vitec: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

The Vitec weist am 03.04.2019, 00:56 Uhr einen Kurs von 1127,63 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Unterhaltungselektronik" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses The Vitec auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der The Vitec wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der The Vitec liegt im Mittel wiederum bei 1225 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 1125 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 8,89 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der The Vitec insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet The Vitec niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 23,86 Prozentpunkte (3,27 % gegenüber 27,14 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: The Vitec ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,17 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 30 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 18,78 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.