The Vitec: Wer hätte das für möglich gehalten?

Per 12.10.2018 wird für die Aktie The Vitec am Heimatmarkt London der Kurs von 1305 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Unterhaltungselektronik".

Wie The Vitec derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der The Vitec-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1239,51 GBP. Der letzte Schlusskurs (1305 GBP) weicht somit +5,28 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 1323,6 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,41 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für The Vitec ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die The Vitec-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: The Vitec schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hardware auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,42 % und somit 0,23 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,65 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der The Vitec wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das The Vitec-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der The Vitec liegt im Mittel wiederum bei 1500 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 1305 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 14,94 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der The Vitec insgesamt die Einschätzung "Buy".