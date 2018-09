The Vitec: Kommt jetzt der Hammer?

Der The Vitec-Schlusskurs wurde am 10.09.2018 an der Heimatbörse London mit 1270 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Unterhaltungselektronik".

Nach einem bewährten Schema haben wir The Vitec auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei The Vitec aktuell 2,49. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,05 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hardware". The Vitec bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über The Vitec wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält The Vitec auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die The Vitec-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das The Vitec-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1420 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 11,81 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1270 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält The Vitec eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.