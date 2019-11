The Vegetarian Butcher und BURGER KING® führen fleischfreien Rebel Whopper® ein / Auf dem Weg zum größten Metzger der Welt (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Unilever-Marke The Vegetarian Butcher führt gemeinsam mit Burger King denfleischfreien Rebel Whopper® in über 25 Ländern in Europa ein. Der RebelWhopper® wird ab sofort in rund 2.500 BURGER KING®-Restaurants erhältlich sein -eine der größten Markteinführungen in der Geschichte der Marke.Trends zeigen: Immer mehr Verbraucher möchten zwar nicht völlig auf Fleischverzichten, versuchen aber, aktiv ihren Fleischkonsum zu reduzieren. Viele tundies ihrer Gesundheit zuliebe, aus ethischen Gründen oder um die Umwelt zuschützen. Die Partnerschaft zwischen Unilever und BURGER KING® ist dabei einwichtiger Teil von Unilevers Strategie, mehr pflanzliche Lebensmittelanzubieten. BURGER KING® wird durch die Zusammenarbeit mit The VegetarianButcher zur größten Restaurantkette in ganz Europa, die Burger mit pflanzlichenPatties anbietet.Jaap Korteweg, Gründer von The Vegetarian Butcher und Landwirt in neunterGeneration, zeigt sich begeistert: "Als ich The Vegetarian Butcher vor neunJahren gegründet habe, war es mein Ziel, der größte Metzger der Welt zu sein.Ich wollte Produkte für Fleischliebhaber kreieren, die den gleichen Geschmackhaben und das gleiche Gefühl vermitteln, aber pflanzlich sind. Es warunglaublich, mit BURGER KING® am Rebel Whopper® zu arbeiten und wir freuen unsauf den Moment, wenn alle BURGER KING®-Gäste ihn genießen können."Hanneke Faber, President von Unilever Foods & Refreshment, kommentiert: "Wenigerals ein Jahr nach der Übernahme von The Vegetarian Butcher in den Niederlandenfreuen wir uns, mit der bekannten Marke BURGER KING® in Europazusammenzuarbeiten. Der neue Rebel Whopper® mit dem Patty von The VegetarianButcher bietet Fleischliebhabern ein fantastisches kulinarisches Erlebnis ohneFleisch. Und wir können es kaum erwarten, den Traum von Gründer Jaap Korteweg,der größte Metzger der Welt zu werden, zu verwirklichen."David Shear, Präsident von BURGER KING® EMEA, sagt: "Wir sind zuversichtlich,dass der Rebel Whopper® der Burger ist, auf den alle gewartet haben und der aufBasis des legendären Whoppers die ultimative pflanzliche Patty-Alternativebietet. Ich freue mich, den Rebel Whopper® für sich sprechen zu lassen und zusehen, ob unsere Gäste den Unterschied erkennen können!"Über The Vegetarian ButcherJaap Korteweg, ein Landwirt in neunter Generation und ein echterFleischliebhaber, entschloss sich nach dem Ausbruch der SchweinegrippeVegetarier zu werden. Um sein eigenes Bedürfnis nach Qualitätsfleisch aufpflanzlicher Basis zu befriedigen, gründete er The Vegetarian Butcher. Mit einerbreiten Produktpalette für Fleischliebhaber möchte The Vegetarian Butcher dergrößte Metzger der Welt werden. Gründer Jaap Korteweg wurde zweimal mit demEntrepreneur of the Year Award ausgezeichnet und landete drei Jahre lang in denTop 5 des Sustainable 100-Rankings der niederländischen Zeitung Trouw.The Vegetarian Butcher produziert pflanzliche Proteine, die in Geschmack, Texturund Nährwert mit tierischem Fleisch konkurrieren. Dies wurde vonBranchenkennern, darunter eine Jury aus Metzgern, Kochjournalisten undMichelin-Stars, anerkannt. Die Produkte von The Vegetarian Butcher werden inüber 4.000 Filialen in 17 Ländern vertrieben.Weitere Informationen zu The Vegetarian Butcher finden Sie unterwww.TheVegetarianButcher.com.Über UnileverUnilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmenvertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittelund Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 2,5 Milliarden Verbraucherinnenund Verbrauchern genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 155.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatz von 51Milliarden Euro. Zu Unilever gehören einige der weltweit bekanntesten undbeliebtesten Marken wie Knorr, Bertolli, Lipton, Dove, Duschdas, Axe, Rexona,Coral, Langnese und Ben & Jerry's.Unilever hat es sich zum Ziel gesetzt,- bis 2020 mehr als eine Milliarde Menschen dabei zu unterstützen,ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern,- den Umwelteinfluss unserer Produkte bis 2030 zu halbieren und- die Lebensbedingungen von Millionen von Menschen bis 2020 zusteigern.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie hier: www.unilever.com undunter www.unilever.deÜber BURGER KING WORLDWIDE, INC.1954 gegründet ist BURGER KING® (NYSE: BKW) die zweitgrößte Fast Food HamburgerKette der Welt. Das BURGER KING® System, the original HOME OF THE WHOPPER®,betreibt mehr als 17.800 Restaurants und bedient täglich über 11 Millionen Gästein 100 Ländern weltweit. Fast 100 Prozent der BURGER KING® Restaurants werdenvon unabhängigen Franchisenehmern geführt, viele Restaurants sind im Besitz vonFamilien, die seit Jahrzehnten im Geschäft sind. BURGER KING® gehört zuRestaurant Brands International Inc. (TSX, NYSE: QSR), einem der größtenQuick-Service-Restaurant-Unternehmen der Welt mit einem geschätzten Umsatz von30 Milliarden US-Dollar und mehr als 25.000 Restaurants in 100 Ländern.Weitere Informationen über Burger King Worldwide finden Sie unter www.bk.comoder www.burgerking.de. Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebook Fanpage unterwww.facebook.com/BurgerKing.Deutschland.