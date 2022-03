The Valuable 500 starten weltweit erstes globales Verzeichnis von Spezialisten für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen

London, 9. März 2022 (ots/PRNewswire) -Am Internationalen Frauentag hat The Valuable 500 – das größte Netzwerk von CEOs aus aller Welt, die sich für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen einsetzen – das erste globale Verzeichnis von B2B-Beratern und Dienstleistern ins Leben gerufen, die auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Barrierefreiheit spezialisiert sind. Über die Hälfte davon sind von Frauen gegründet oder geleitet.Das so genannte Valuable Directory, das im Digital Hub von Valuable 500 gehostet wird, trägt Informationen zur Inklusion im Arbeitsleben zusammen und versammelt Experten aus sechs Kontinenten und 19 Ländern, um das Valuable 500-Kollektiv bei der Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu unterstützen. Diese Berater verfügen über vielfältiges Fachwissen in den Bereichen digitale, physische und kognitive Barrierefreiheit sowie über Tools für integrative Rekrutierungs- und Branding-Verfahren.Dieser erste Turnus präsentiert 77 von 140 Unternehmen, die sich nach der Überprüfung durch 21 Vordenker aus dem weltweiten Bereich der Behindertenarbeit beworben haben. Es ist das erste Verzeichnis dieser Art, das von behinderten Menschen für behinderte Menschen erstellt wurde. Jedes Jahr werden weitere Mitglieder hinzukommen. Das Verzeichnis enthält unter anderem Know-how aus folgenden Bereichen:- Inklusives Marketing- Organisationskultur- Barrierefreie physische Umgebungen- Digitale Barrierefreiheit- Inklusive Rekrutierungsverfahren- Psychische Gesundheit & Sicherheitstraining- VerbraucherforschungStephane Leblois, Leiterin für Partnerschaften bei Valuable 500, erklärte:„Es war wirklich spannend, so eng mit unseren Kollegen aus dem Behindertenbereich zusammengearbeitet zu haben und diese einzigartige Gemeinschaft von Experten für die Inklusion von Behinderungen geschaffen zu haben. Mit diesem weltweiten Verzeichnis können wir die Valuable 500-Unternehmen weiter bei ihrer Arbeit zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Barrierefreiheit unterstützen."Das Valuable Directory ist das neueste Tool, das den Mitgliedern dabei hilft, sich diesem 13-Billionen-Dollar-Markt erfolgreich zu widmen und von dem Pool an talentierten Mitarbeitern und der Gedankenvielfalt von Menschen mit Behinderungen als Mitarbeiter und Kunden zu profitieren.Caroline Casey, die Gründerin von Valuable 500, kommentierte:„Ich freue mich, dass über die Hälfte der Unternehmen in unserem Verzeichnis von Frauen geführt werden. Das diesjährige Thema des Internationalen Frauentages sendet eine wichtige Botschaft, um mit Vorurteilen aufzuräumen. Wenn wir jemals echte Gleichberechtigung in allen gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereichen erreichen wollen, dann müssen wir alle Vorurteile überwinden, die zum Standard geworden sind. Für mich reicht das über eine einzelne Geschlechterbarriere hinaus bis hin zu einer vielschichtigen Realität, die oft übersehen wird – wie zum Beispiel Behinderung. Wir können hier keine Hierarchie der Inklusion oder einen isolierten Ansatz verfolgen. Inklusion muss es für alle oder gar nicht geben. Bei der Inklusion kann man sich nicht die Rosinen herauspicken."Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.thevaluable500.com.Pressekontakt:Amy Shaw,+44 (0) 7718 976273,valuable@wearesevenhills.comOriginal-Content von: The Valuable 500, übermittelt durch news aktuell