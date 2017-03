The UX School: CareerFoundry legt den Grundstein für eine nutzerfreundlichere Welt

Berlin (ots) - CareerFoundry launcht heute The UX School und legtdamit den Grundstein für eine nutzerfreundlichere Welt. The UX Schoolwurde gegründet, um den wachsenden Fachkräftemangel im Bereich UserExperience (UX) zu bekämpfen und zugleich den wirtschaftlichen Nutzenvon UX greifbarer zu machen. The UX School strebt einbranchenübergreifendes Bewusstsein für User Experience an, schaffteine UX Community und treibt den Austausch zu UX inZukunftstechnologien voran. Dabei unterstützt The UX SchoolUnternehmen weltweit mit der Ausbildung von erstklassigen UXDesignern.Raffaela Rein, CEO und Mitgründerin von CareerFoundry, begründetdie neue Initiative wie folgt: "In Zukunft werden die Unternehmenerfolgreich sein, welche anstatt von Produkten Erlebnisse schaffen.Führende Unternehmen wie Apple und Google wissen, warum sie massiv inihre UX Teams investieren. Sie haben erkannt, dass der Schlüssel zumErfolg im Fokus auf Menschen liegt. Diesen an erste Stelle zu setzen,ermöglicht die Entwicklung von Erlebnissen, die unternehmerischesWachstum nach sich ziehen. Besseres UX Design über alle Branchenhinweg wird letztendlich die Welt zu einem nutzerfreundlicheren Ortmachen und Unternehmen helfen, ihre Umsätze zu steigern."In ihrem ersten Whitepaper hat The UX School festgestellt, dassschlechte UX Praktiken ein großes Problem darstellen, das Unternehmenweltweit Billionen von Dollar kostet. E-Commerce Unternehmen alleinwerden wegen zu langer oder komplexer Check-Out-Prozesse bis 2020rund 1,05 Billionen US-Dollar an Umsätzen einbüßen - ein Problem, dasmit besserem UX Design gelöst werden kann. Das Whitepaper geht davonaus, dass der Bereich E-Commerce durch die Beseitigung dieser undähnlicher Check-Out Probleme 35 Prozent (1,442 Billionen US-Dollar)mehr Umsatz machen könnte.So funktioniert The UX School:The UX School bildet zukünftige UX Designer mithilfe einesbranchenführenden Curriculums über einen Zeitraum von 10 Monaten aus.Der zertifizierte UX Designer Kurs setzt sich aus drei Teilenzusammen: In UX Fundamentals, dem Einstiegsmodul, werden dieGrundlagen des Design Thinking Prozesses erklärt. Im Kernkurs ( UXImmersion) werden die Kernkompetenzen vermittelt, die Arbeitgeber vonUX Designern erwarten. Im letzten Teil (UX Specialization) folgt dieSpezialisierung auf UI Design und Programmierung. Teilnehmer undAlumni haben zudem exklusiven Zugriff auf eine von der Communityentwickelte Jobbörse namens CareerHub. Dort finden sie Jobangebote,die speziell auf die Absolventen von The UX School ausgerichtet sind.The UX School bietet zudem eine offene Gemeinschaft von UX Designern,die wegweisende Berichte erstellt, um Diskussionen rund umBranchenthemen, Best Practices und Zukunftstechnologien anzuregen.Der komplette Certified UX Designer Kurs kostet: USD $10,500 -ermäßigt bis 1. Mai 2017 auf $6,000 / EUR EUR9,900 - ermäßigt aufEUR5,600 / GBP £8,900 - ermäßigt auf £5,000.Über The UX School:The UX School ist eine neue Plattform von CareerFoundry(www.careerfoundry.com). Der führende Anbieter von Online-Bildung fürdigitale Berufe hat seit 2014 bereits mehr als 27.000 Menschen in denDisziplinen iOS Entwicklung, UI Design, Webentwicklung und UX Designgeschult. Das von Raffaela Rein und Martin Ramsin 2014 in Berlingegründete Unternehmen beschäftigt über 50 Mitarbeiter. CareerFoundrywird unter anderem von Tengelmann Ventures und Bauer Venture Partnersfinanziert.Pressekontakt:Sachar Klein KommunikationSachar Kleinmail@sacharklein.de017631544719Original-Content von: The UX School, übermittelt durch news aktuell