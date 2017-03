The Truth Unveiled - Serviceplan Health & Life und Serviceplan India mit großer PR-Aktion am Weltfrauentag (FOTO)

München (ots) -Jedes Jahr werden tausende Frauen Opfer von Säureangriffen undVerbrennungen. Der Großteil der Opfer kommt aus Indien, Pakistan,Uganda, Nepal, Bangladesch und Kambodscha. Allein in Indien werdenschätzungsweise 1.000 Frauen pro Jahr mit Säure angegriffen. Laut"Times of India" wird pro Stunde eine Frau wegen Mitgiftstreitereienangezündet. Die Serviceplan Gruppe macht im Auftrag derHilfsorganisation "IPRAS WomenforWomen" am 8. März 2017, demWeltfrauentag, mit einer PR-Aktion im indischen Sender NewsX aufdiese Gräueltaten und darüber hinaus auf die Organisation, die sichweltweit für Säureopfer engagiert, aufmerksam. Die Organisationinternationaler plastischer Chirurginnen wurde gegründet, da Frauensich auch aus religiösen und kulturellen Gründen oft eher Ärztinnenzur Behandlung anvertrauen.Am 8. März werden die Nachrichten beim indischen Sender NewsX voneiner besonderen Moderatorin vorgetragen: einer im Gesicht verhülltenFrau. Zunächst startet die NewsX Moderatorin die Nachrichtensendungund begrüßt die Zuschauer. Sie beginnt mit dem Bericht über mehrereFrauen, die von ihren Männern durch Säureattacken entstellt wordensind. Neben ihr sitzt eine verhüllte Co-Moderatorin. Dann beginnt dieEnthüllung: Während die Co-Moderatorin nach und nach ihr Gesichtentschleiert, wird deutlich, dass sie selbst ein Säureopfer ist. Siebittet dann die Zuschauer um ihre Unterstützung. Die NewsXModeratorin beendet die Nachrichten mit Informationen zurHilfsorganisation "IPRAS WomenforWomen", die mit Hilfe vonplastischer Chirurgie und unter enormen ehrenamtlichen Engagement dieNarben der Frauen zu lindern versucht. Damit Frauen wie ihr geholfenwerden kann, ruft sie die Zuschauer auf, zu spenden: "Zusammen könnenwir einen Unterschied machen und Indiens Säureopfernarben heilen."Die Nachrichtensendung, in deren Rahmen die PR-Aktion liveausgestrahlt wird, ist auf dem indischen TV-Sender NewsX zu sehen.Der Sender gehört zum ITV Network und ist Indiens am schnellstenwachsende Nachrichtensendergruppe mit zwei nationalen und vierregionalen Nachrichtensendern, zwei Tageszeitungen sowie diversendigitale Plattformen mit insgesamt mehr als 100 Millionen täglichenZuschauern und Lesern.Neben der PR-Aktion gibt es zahlreiche flankierende PR-Maßnahmen,die auf die Kampagne und das Anliegen dahinter aufmerksam machen:eine Paneldiskussion mit verschiedenen indischen Meinungsführern,Veröffentlichungen auf den sozialen Plattformen, Bannerschaltungenauf diversen Webseiten und TV-Promos.Christoph Bohlender, Creative Director von Serviceplan Health &Life: "Als Frau Dr. Neuhann-Lorenz auf uns zugekommen ist, warenIndien und die Säureopfer sehr weit weg. Dann war ich selbst inIndien und plötzlich wird aus einer abstrakten Idee ein konkreterMensch mit unendlich viel Leid. Ich hoffe, mit 'The Truth Unveiled'einen wichtigen Anstoß zu geben und helfen zu können. Was dieplastischen Chirurgen um Frau Dr. Neuhann-Lorenz leisten, kann mangar nicht genug ermessen."Dr. Constance Neuhann-Lorenz, Fachärztin für Chirurgie, Plastischeund Ästhetische Chirurgie und Präsidentin IPRAS WomenforWomen: "IPRASWomenforWomen hilft mit plastischer Chirurgie die körperlicheIntegrität und damit die Würde der betroffenen Frauenwiederherzustellen, die solche Verletzungen erlitten haben. Icherlebe diese Hilfe durch uns weibliche Chirurginnen als eine sehrerfüllende, aber auch wichtige Hilfe für die Völkerverständigung.Auch wenn wir immer 'nur' einzelnen Frauen helfen können, wird dochunsere Solidarität über die unterschiedlichen Kontinente, Kulturenund Religionsgrenzen sichtbar."Jaya Prasad, Geschäftsführerin von Serviceplan Indien: "EinAngriff mit Säure ist eine heimtückische Tat ohne Gleichen, dieeinfach jeden treffen kann. Ich bin ganz klar der Meinung, dassdieser böswillige Gedanke dringend aus den Köpfen muss, und das kannnur geschehen, wenn das Bewusstsein geschärft wird und eine richtigeAufklärung und Erziehung der jungen Menschen stattfindet."Zum Hintergrund: In vielen Teilen der Welt werden Frauen immerwieder Opfer von häuslicher Gewalt und brutal durch Feuer oder Säuremisshandelt. Die Attacken entstellen die Frauen, setzen sie extremenpsychischen Belastungen aus und führen häufig zu sozialer Isolation.Die Täter kommen in den meisten Fällen aus der angeheiratetenFamilie. Der Tatort ist oft die eigene Wohnung. Das Motiv: eine zugeringe Mitgift oder Ungehorsam. Die Auslöser: Familienstreitigkeitenüber den Wunsch der Frau nach mehr Unabhängigkeit oder Arbeit.Zum Video: https://youtu.be/SPbL41eqXeMÜber IPRAS WomenforWomenIPRAS WomenforWomen lindert die Not dieser Frauen durch konkretechirurgische Maßnahmen. Die Organisation finanziert sichausschließlich aus Spenden, über Gelder der IPRAS (InternationaleVereinigung der Plastischen, Rekonstruktiven, Ästhetischen Chirurgen)und durch das ehrenamtliche Engagement von Mitgliedern undfreiwilligen Helfern.Über die Serviceplan GruppeDie Serviceplan Gruppe ist die größte inhabergeführte,partnergeführte und am breitesten aufgestellte Agenturgruppe Europasmit mehr 3.400 Mitarbeitern weltweit. Im Jahr 1970 als klassischeWerbeagentur gegründet, entwickelte Serviceplan bald das Konzept vom"Haus der Kommunikation" - dem bis heute einzigen komplett integriertaufgestellten Agenturmodell, das alle modernenKommunikationsdisziplinen unter einem Dach vereint. ObMarkenstrategen, Kreative, Media- oder Onlinespezialisten,Webdesigner, Dialog-, Design- oder CRM-Experten, Marktforscher,PR-Berater oder Sales-Profis - bei Serviceplan ziehen alle an einemStrang, inzwischen an mehr als 35 Standorten weltweit.