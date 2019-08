The Trade Desk gewinnt weiter Marktanteile und wächst und wächst

Weitere Suchergebnisse zu "The Trade Desk A":

Die Erwartungen an den zweiten Quartalsfinanzbericht von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) waren durchaus hoch. Im Jahr 2019 hat die Aktie bisher richtig Gas gegeben und konnte seit Jahresbeginn 134 % wachsen. Die Investoren hofften, dass das Werbeunternehmen der nächsten Generation sein rasantes Tempo beim Umsatzwachstum würde fortsetzen können. Denn so ist die Aktie auf die Höchststände geschnellt. Und das Unternehmen hat dann auch nicht enttäuscht.

The Trade Desk konnte einen Umsatz von 159,92 Mio. US-Dollar berichten, ein Plus von 42 % gegenüber dem Vorjahr. Das entsprach den Schätzungen der Analysten und übertraf die Prognose des Managements von 154 Mio. US-Dollar leicht. Allerdings ist das Unternehmen bei der Prognose stets vorsichtig.

Die Gewinne sahen ähnlich gut aus. The Trade Desk erwirtschaftete ein bereinigtes EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 58 Mio. US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen des Managements von 46 Mio. US-Dollar. Dies führte zu einem bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,95 US-Dollar und lag weit über den Erwartungen der Analysten, die bei 0,69 US-Dollar lagen.

Mehrere Wachstumstreiber

The Trade Desk konzentriert sich weiterhin auf seinen Omnichannel-Ansatz und ein Blick auf die einzelnen Kanäle zeigt, warum das Unternehmen so erfolgreich ist. Die Ausgaben der Werbetreibenden für mobile Videos stiegen im Jahresvergleich um 50 %, während die Ausgaben für In-Apps um 63 % stiegen.

Diese Kennzahlen mögen bereits beeindruckend sein, doch einige der neueren Umsatzkanäle von The Trade Desk können noch stärkeres Wachstum zeigen. Die Ausgaben für Connected-TV-Werbung stiegen im Jahresvergleich um das 2,5-Fache, während die Ausgaben für Audio um 270 % stiegen.

Die Kundenbindung, eine weitere Messgröße, die auf einen anhaltenden Erfolg für The Trade Desk hinweist, blieb im 23. Quartal in Folge bei über 95 %. Sobald Werbetreibende die Ergebnisse, die sie auf der Plattform erzielen, sehen, bleiben sie bei TTD an Bord.

Was der Rest des Jahres und das nächste Quartal bringen könnten

Aufgrund dieser starken Performance hob The Trade Desk seine Jahresprognose zum zweiten Mal in Folge an. Das Management erwartet nun einen Umsatz von mindestens 673 Mio. US-Dollar. Vor drei Monaten lag diese Schätzung noch bei 645 Mio. US-Dollar. Dies würde einem Wachstum von 37 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen. Das Unternehmen erwartet auch ein bereinigtes EBITDA von 201 Mio. US-Dollar bzw. 30,8 % des Umsatzes, ein Plus von 26 % gegenüber 2018, da The Trade Desk weiterhin den Großteil seiner Gewinne für weitere Wachstumsinitiativen verwendet.

Für das kommende dritte Quartal rechnet das Management mit einem Umsatz von 163 Mio. US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von 45 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 37 bzw. 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Strahlende Zukunft

The Trade Desk übertrifft weiterhin das starke Wachstum, das sowohl in der digitalen Werbung als auch in den einzelnen Segmenten der Branche zu verzeichnen ist. Das zeigt auch, dass The Trade Desk auf Kosten seiner Wettbewerber wächst.

Für das Jahr 2019 wurde erwartet, dass die digitalen Anzeigen gegenüber dem Vorjahr um 18 % auf 333 Mrd. US-Dollar wachsen werden, was laut eMarketer mehr als 50 % der gesamten weltweiten Werbung ausmacht. Gleichzeitig wird erwartet, dass die programmatische Werbung – das am schnellsten wachsende Segment des Marktes – um 19 % auf 84 Mrd. US-Dollar wachsen wird. Das ist fast fünfmal so schnell wie der gesamte Werbemarkt, der mit rund 4 % wächst.

Das steht einem Umsatzwachstum von 42 % von The Trade Desk im Vergleich zum Vorjahr gegenüber. Man versteht schnell, woher beim Thema The Trade Desk die Bullenstimmung an der Wall Street kommt. Da könnte echt was dran sein.

Unsere Topaktie für das Jahr 2019 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Topinvestition für das Jahr 2019. The Motley Fool-Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von The Trade Desk. Danny Vena besitzt Aktien von The Trade Desk.

Dieser Artikel erschien am 9.8.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019