The Trade Desk: Höhenflug ohne Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "The Trade Desk A":

Zu den Topgewinnern an der Nasdaq gehört heute das Papier des Online-Marketing-Spezialisten The Trade Desk (WKN: A2ARCV). Der Grund sind hier, einmal mehr, die gestern Abend vorgelegten Quartalszahlen.

Denn wie schon so oft, gelang es The Trade Desk auch diesmal wieder die Konsensschätzungen der Analysten regelrecht zu pulverisieren. So vermeldete das Unternehmen für sein drittes Fiskalquartal einen Quartalsumsatz in Höhe von 216,1 Millionen US-Dollar, was schon deutlich über den ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.