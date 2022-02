The Trade Desk: Dip, kein Dip, Kauf, kein Kauf?

Die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) hat ebenfalls ein frisches Quartalszahlenwerk präsentiert. Und daraufhin einen sehr dynamischen Handel erlebt. Zwischenzeitlich korrigierte die Aktie in einer ersten Reaktion um bis zu 7 %. Allerdings machte die Aktie die Verluste wieder wett, bis zum Ende des US-Handels hat es sogar ein moderates Plus von 0,5 % gegeben, das im späten Handel jedoch wieder etwas abschmolz.

Einen wirklichen Dip hat es bei der Aktie von The Trade Desk daher nicht gegeben. Aber riskieren wir einen Blick auf die Quartalszahlen. Hier finden wir vielleicht die Antwort auf die Frage, ob die Anteilsscheine jetzt ein Kauf sind.

The Trade Desk: Die Q4-Zahlen im Blick!

Das Unternehmen The Trade Desk hat jedenfalls ein sehr solides Quartalszahlenwerk hingelegt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 24 % auf 395,6 Mio. US-Dollar. Das zeigt weiterhin ein zweistelliges Umsatzwachstum. Aber auch eine leichte Verlangsamung. Im Vorjahresquartal lag das Plus schließlich noch bei 48 %, auch in den Vorquartalen gab es höhere Wachstumsraten.

Durchwachsen war auch die Entwicklung beim Nettoergebnis. Mit einem Wert von 8,0 Mio. US-Dollar blieb der digitale Werbespezialist zwar in den schwarzen Zahlen. Allerdings erheblich unter dem Vorjahreswert von über 151 Mio. US-Dollar. Ein Ergebnis je Aktie von 0,02 US-Dollar ist nicht ansatzweise das Maß an Profitabilität, das wir zuletzt gewohnt waren. Für das Gesamtjahr 2021 liegt das Ergebnis je Aktie damit bei 0,28 US-Dollar, was unter dem 2020er-Wert von 0,49 US-Dollar liegt.

Im ersten Quartal des Jahres 2022 soll der Umsatz bei The Trade Desk bei voraussichtlich 303 Mio. US-Dollar liegen. Hier zeigt sich eine gewisse Zyklizität und Saisonalität im Werbemarkt. Mit einem EBTIDA in Höhe von 91 Mio. US-Dollar bleiben schwarze Zahlen erreichbar. Aber der große Wurf ist dieses Quartalszahlenwerk jedenfalls nicht gewesen.

Langfristiges Wachstum & Möglichkeiten im Markt

The Trade Desk ist seit einiger Zeit nicht mehr der starke Wachstumschampion. Dafür aber mit Blick auf den digitalen Werbemarkt eine solide Wette darauf, dass sich konsequent mehr Marktanteile auf dessen programmatische Werbung verteilen. Auch die jetzigen Wachstumsraten unterstreichen das ein weiteres Mal, zumal der digitale Werbespezialist weiterhin profitabel ist.

Klassische Kennzahlen zeigen eine weiterhin teure Aktie. Bei einer Marktkapitalisierung von derzeit 38,9 Mrd. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Basis der 2021er-Zahlen bei 32,4. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt deutlich im dreistelligen Bereich.

Die Aktie von The Trade Desk jetzt zu kaufen ist daher weiterhin eine langfristige Wette auf eine starke Wettbewerbsposition im Zukunftsmarkt der digitalen Werbung. Allerdings sollten sich Foolishe Investoren auf Volatilität einstellen. Die Qualität kann ihren Preis schon heute wert sein, was jedoch nicht heißt, dass die Aktie nicht auch korrigieren kann.

