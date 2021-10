The Trade Desk: Deal mit Xiaomi, Neubewertung für die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) ist definitiv ein Erfolg für Foolishe Investoren, die ziemlich früh auf die Aktie gesetzt haben. Riskieren wir einen Blick zurück: Noch vor fünf Jahren dümpelten die Anteilsscheine splitbereinigt irgendwo zwischen 4 und 5 Euro herum. Mit Blick auf einen aktuellen Aktienkurs von 67,50 Euro erkennen wir, dass sich hier ein Vervielfacher versteckt hat.

Aber nicht nur, wenn wir den Aktienkurs betrachten. The Trade Desk hat sich zu einem starken Partner von Werbetreibenden entwickelt, der neben allgemeiner Internetwerbung auch in neue Märkte eindringt. Ins Streaming, zum Beispiel oder den Allgemeinen Connected TV, was viele neue Chancen und Möglichkeiten eröffnet.

Wie groß The Trade Desk inzwischen ist? Das zeigt eine neue, spannende Partnerschaft mit einer Weltgröße im Smartphone-Markt. Riskieren wir einen Blick darauf, was Foolishe Investoren dazu wissen sollten.

The Trade Desk: Partnerschaft mit Xiaomi!

Wie The Trade Desk und Xiaomi verkündeten, habe man jetzt eine Übereinkunft beschlossen. Die digitalen und programmatischen Werbeformate könnten Werbetreibende nutzen, um die Nutzer von Xiaomi zu erreichen. Konkret betreffe das 454 Mio. Nutzer eines Smartphones mit der Marke rund um den Globus, mit Ausnahme Chinas.

Das ist wiederum ein gewaltiger adressierbarer Markt. Aber Xiaomi ist inzwischen auch rein absatztechnisch zum zweitgrößten Smartphone-Produzenten unseres Planeten aufgestiegen. Möglicherweise unterstreicht das die Reichweite, die der digitale Werbespezialist inzwischen besitzt.

Wie es vonseiten Xiaomis weiter heißt, gebe es seht viele ungenutzt Möglichkeiten in der digitalen Werbung, die man jetzt bergen wolle. Deshalb habe man sich für den Partner The Trade Desk entschieden. Man wolle mit dem gemeinsamen Partner die Macht der programmatischen Werbung entdecken und das Potenzial entfesseln, so sinngemäß ein Statement.

Vonseiten The Trade Desks heißt es, dass viele Werbetreibende inzwischen nach einem Draht in Richtung Smartphone-Markt suchen würden. Sowie, dass man mit Xiaomi einen solchen jetzt qualitativ und quantitativ gefunden haben könnte. Ein Ritterschlag in beide Richtungen, der durchaus bemerkenswert ist.

Im Wachstumsmodus!

Mir zeigt diese Partnerschaft mit Xiaomi jedenfalls zwei Dinge: Zum einen, dass das Wachstum anhalten dürfte. Auch dieser Deal dürfte die Reichweite von The Trade Desk noch einmal bedeutend ausbauen und möglicherweise weitere Interessenten nach sich ziehen. Jedenfalls ist das Potenzial aufgrund der vielen Nutzer gigantisch, um effizient zu werben. Wobei jetzt natürlich eine relevante Frage ist, wie genau sich das umsatzseitig auswirkt.

Es gibt jedoch eine zweite Dimension, die möglicherweise noch wichtiger ist: The Trade Desk ist offenbar in der ersten Unternehmensliga angekommen. Xiaomi ist auf die Lösungen der programmatischen Werbung des Unternehmens aufmerksam geworden. Auch das könnte möglicherweise zeigen, dass jetzt eine Phase mit einem besonderen Wachstum eigentlich erst beginnt.

