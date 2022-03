The Trade Desk: Allmählich lohnt der Dip!

Die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) setzt nach einigen wirklich bemerkenswerten Jahren ihre eher maue Performance fort. Zuletzt stürzten die Anteilsscheine unter die Marke von 60 Euro. Während ich diese Zeilen schreibe, notiert die Aktie bei 59,32 Euro. Allerdings verdankt sie das dem Turnaround-Mittwoch.

Ich bin inzwischen immer mehr davon überzeugt, dass sich Dip oder Korrektur lohnen. Wie auch immer man diese volatile Phase einordnen möchte: Vielleicht sollten Foolishe Investoren diese Aktie auf der Watchlist zumindest einen Platz weit oben einnehmen lassen.

The Trade Desk: Jetzt über 40 % im Minus

Die Aktie von The Trade Desk gehört ebenfalls zu den schwächeren Tech-Aktien, die nach der Pandemie zu den unbeliebteren Chancen gehören. Allerdings hält sich die Minusperformance im Vergleich zu anderen Aktien noch im Rahmen: Mit einem Aktienkurs von ca. 59 Euro hat dieser Wert ausgehend vom Rekordhoch von 100,20 Euro ca. 40 % an Wert eingebüßt. Das ist zwar nicht wenig, aber eben auch nicht viel.

Dadurch wird inzwischen die fundamentale Bewertung preiswerter, auch wenn sie nie wirklich preiswert war. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 32,2 Mrd. US-Dollar sind die hohen Bewertungstage jedoch zunächst weiter weg. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 20,4 auf Basis des vierten Quartals und von 28,7, wenn wir das Gesamtjahr 2021 betrachten, sind nun jedenfalls preiswerter. Aber insgesamt gilt, dass das US-Unternehmen im dreistelligen Milliarden-Markt der digitalen Werbung operiert. Programmatic Werbung soll im Jahre 2020 bereits einen Wert von 43 Mrd. US-Dollar eingenommen haben. Allerdings gehört dieses Segment innerhalb des Werbemarktes zu einem der am schnellsten wachsenden Bereiche.

Etabliert sich The Trade Desk als ein führendes Unternehmen in diesem Markt, so sind 32,2 Mrd. US-Dollar langfristig viel, viel zu wenig. Zwar benötigt es eine Menge Wachstum, um hier hineinzuwachsen, eine große Chance ist jedoch weiterhin gegeben.

Profitables Wachstum

The Trade Desk sichert sich bereits jede Menge profitables Wachstum in seinem Markt. Im vierten Quartal kletterte der Umsatz zum Beispiel um 24 % im Jahresvergleich, im Gesamtjahr 2021 lag das Wachstum bei 43 % im Jahresvergleich. Werte, die zeigen, dass sich das Tech-Unternehmen konsequente Marktanteile sichert.

Vergessen dürfen wir zudem nicht, dass The Trade Desk schon auf der jetzigen Basis überaus profitabel ist. Mit einem Nettoergebnis von 8 Mio. US-Dollar im vierten Quartal und 137,8 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2021 sind positive Ergebnisse schon heute Realität. Das Skalieren des eigenen Geschäftsmodells kann langfristig daher ein weiterer Katalysator sein.

Die Aktie dieses digitalen Werbespezialisten ist zwar nicht günstig. Allerdings ist sie das historisch eigentlich nie so wirklich gewesen. Die große Chance in diesem wachsenden Zukunftsmarkt ist jedoch mit dem jetzigen Discount nicht uninteressant. Darüber sollten Foolishe Investoren zumindest einmal nachdenken.

