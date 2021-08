The Trade Desk-Aktie nach starkem Q2: Dip nutzen?!

Weitere Suchergebnisse zu "The Trade Desk A":

Die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) hat am Montag dieser Woche ein frisches Quartalszahlenwerk präsentiert. Mit Blick auf die Aktie können wir feststellen, dass es einen kleineren Dip gegeben hat. Wobei sich das Minus im Intraday-Verlauf fast wieder ausgeglichen hat.

Eine interessante Frage könnte damit sein, ob die Aktie von The Trade Desk zu günstigeren Konditionen ein Kauf sein könnte. Riskieren wir dazu einen Blick auf die Zahlen für das zweite Quartal. Sowie darauf, was Foolishe Investoren zu Kennzahlen, fundamentaler Bewertung und langfristig orientierten Aussichten wissen sollten.

The Trade Desk: Starkes Quartal mit Einschränkungen

Die Aktie von The Trade Desk hat ein überaus solides Quartalszahlenwerk hingelegt. So kletterten die Umsätze im Jahresvergleich um starke 101 % im Jahresvergleich auf 280,0 Mio. US-Dollar. Allerdings gibt es hier eine Einschränkung: Der Vorjahreszeitraum ist mit einem Umsatz von 139,4 Mio. US-Dollar und einem Schrumpfkurs von 13 % zum damaligen Zeitpunkt besonders günstig gewesen.

Trotzdem konnte sich auch das restliche Zahlenwerk von The Trade Desk sehen lassen. Mit einem Nettoergebnis in Höhe von 47,7 Mio. US-Dollar schreibt der digitale Werbespezialist inzwischen schwarze Zahlen. Je Aktie entspricht das einem Ergebnis in Höhe von 0,10 US-Dollar. Profitabilität ist daher inzwischen keine Baustelle mehr für das Werbeunternehmen.

Das Management von The Trade Desk weist darauf hin, dass insbesondere das Geschäft im Bereich Connected TV und die digitale TV-Werbung zu einem soliden Wachstum geführt hat. Allerdings könnte das kommende Quartal schon nicht mehr ganz so stark sein. Wie gesagt: Der Vergleichsraum mag vorteilhaft gewesen sein.

So rechnet das Management des digitalen Werbespezialisten für diesen Zeitraum mit einem Umsatz in Höhe von 282 Mio. US-Dollar sowie einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 100 Mio. US-Dollar. Natürlich gleicht das einem moderaten Wachstum im Quartalsvergleich. Nach einem Umsatz in Höhe von 216,1 Mio. US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 dürfte das Wachstum dann jedoch bei lediglich 30,5 % liegen. Wobei es sich hierbei um einen Mindestwert gehandelt hat.

Aktie jetzt ein Kauf?

Ob die Aktie von The Trade Desk jetzt für dich ein Kauf ist, ist natürlich eine andere Frage. Mit Blick auf eine aktuelle Marktkapitalisierung in Höhe von 38,7 Mrd. US-Dollar ist die fundamentale Bewertung nicht gerade gering. Auch ein Kurs-Umsatz-Verhältnis in Höhe von 34,5 ist weiterhin kein Schnäppchen.

Allerdings könnte das langfristig orientierte Potenzial der Aktie von The Trade Desk weiterhin gigantisch sein. Ohne Zweifel mag die Reise bis dahin volatil sein, insbesondere wenn das Wachstum mal schwächeln sollte. Digitale Werbung ist und bleibt jedoch ein gigantischer Markt, der für diesen Spezialisten noch viele Möglichkeiten bieten dürfte.

