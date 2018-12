The Swatch: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group Inhaber-Aktien":

Am 04.12.2018, 19:00 Uhr notiert die Aktie The Swatch an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 302,05 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Wie The Swatch derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die The Swatch-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu The Swatch vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 0 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -100 Prozent erzielen, da sie derzeit 310,8 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Fundamental: Die Aktie von The Swatch gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 16,98 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Apparel & Textile Products", der 76,02 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: The Swatch erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,35 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Apparel & Textile Products"-Branche sind im Durchschnitt um 1,71 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -18,06 Prozent im Branchenvergleich für The Swatch bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,63 Prozent im letzten Jahr. The Swatch lag 20,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.